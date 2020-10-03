Android telefonunuzun tuğlaya (brick) dönmesinin birçok nedeni vardır. Brick problemi genelde kullanıcı telefonun önyükleyicisini (bootloader) içeren bir şey yapmaya çalıştığında meydana geliyor. Android telefonun brick olmasının ana nedenleri şunlardır:

Telefon Neden Brick Olur?

1) Özel bir ROM'un kurulumu:

Orijinal ROM'unuzdaki verileri tamamen silmeden, Android telefonunuz için uyumsuz bir ROM yüklemiş olabilirsiniz. Hatalı önyüklemenin bir sonucu olarak, telefonunuz tamamen kapanabilir veya durmadan yeniden başlayabilir.

2) Android cihazda root işlemi:

Root, genellikle geliştiricilere bırakılan ve telefonun daha fazla noktasına erişebilmeniz için cihazın "kilidini açma" yöntemidir. Root ayrıca kullanıcının telefonun güvenlik sistemlerini atlamasına da olanak tanır. Yanlış root yöntemleri, Android cihazınızın brick olmasına neden olabilir.

3) Android aygıt yazılımını güncelleme:

Android aygıt yazılımını (firmware) güncellerken telefonunuz kesintiye uğrarsa, oldukça kolay bir şekilde brick olur. Bunun nedeni, yazılımın aksine bellenimin kolayca değiştirilememesidir. Firmware, donanımla yakından bütünleştirilmiştir ve telefonun basit önyükleme işlemlerini gerçekleştirmesine yardımcı olur. Firmware bozulduğunda, telefon açılmaz bile.

4) Kötü amaçlı yazılım indirme:

Herhangi bir virüs saldırısı veya yanlışlıkla herhangi bir kötü amaçlı yazılımın yüklenmesi telefonunuzu brick yapabilir. Bu tür tehditlerden her zaman kaçınılmalı ve yalnızca güvenilir satıcıların uygulamalarını kullanmalısınız.

5) Donanım veya fiziksel hasar:

Telefonunuz, anakartı veya bios çipini etkileyecek şekilde fiziksel hasar görürse, artık açılmayacaktır. Su hasarı veya yükseklikten düşme bu tür sorunlara neden olabilir.