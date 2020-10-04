2020 iPad'de selefine göre üstün performansın yanı sıra tasarımda bir değişiklik yapılmadı ve daha pahalı yeni iPad Air 4'ün aksine yeni renk seçenekleri de olmadı. Yine de mevcut üç renk seçeneğinden hangisini almalısınız diye merak ediyor olabilirsiniz? Hangi 2020 iPad rengi sizin en iyisi gelin bulalım.

2020 iPad 10.2 İnç Renkleri: Hangisini Almalı?

Uzay Grisi renkli 10.2 inç iPad

iPad 8 için mevcut olan en popüler ve en düşük tonlu renk olan Space Gray, ekranın etrafında siyah bir çerçeve sunuyor ve bu tabletteki hava boşluğunu daha az görünür hale getiriyor. Ayrıca Apple'ın Magic Keyboard'una en çok uyan renktir.

Daha az göz alıcı bir görünüme değer veriyorsanız kesinlikle aradığınız renk bu.

Gümüş renkli 10.2 inç iPad

Silver iPad kaplaması, ekranın etrafında beyaz bir çerçeve ile gelir. Söz konusu çerçeve, tabletin hava boşluğunu daha belirgin hale getirse de, iPad'in yalnızca beyaz renkte mevcut olan Apple Pencil'ı ile mükemmel şekilde uyum sağlamasını sağlıyor.

Dolayısıyla, daha açık bir renk istiyorsanız ve Apple Pencil kullanmayı planlıyorsanız, Gümüş iPad size çok yakışacaktır. Bu rengin Apple'ın klavyesiyle kontrast oluşturduğunu unutmayın.

Altın renkli 10.2 inç iPad

Altın kaplama Gümüş gibi ekranın etrafında beyaz bir çerçeve sunuyor, bu nedenle hava boşluğunun biraz daha belirgin olacağını tekrar belirtmeliyiz. Bunun dışında iPad 8'iniz için seçebileceğiniz en eşsiz ve eğlenceli renk bu.

Herhangi bir kılıf kullanmayı planlamıyorsanız ve benzersiz bir renk istiyorsanız seçiminiz bu olabilir.