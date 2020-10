2020'nin üçüncü çeyreğinde, hem Google Play Store hem de App Store'dan dünya çapında uygulama yüklemeleri 36,5 milyara ulaştı. Bir yıl önce aynı çeyrekte gerçekleşen 29,6 milyar yüklemeye kıyasla %23,3 artış oldu. Tüketicilerin üç ay boyunca her iki uygulama mağazasında harcadıkları miktar, geçen yılın üçüncü çeyreğinde harcanan 22,2 milyar dolardan %32 artışla 29,3 milyar dolara ulaştı. Tüketiciler üçüncü çeyrekte dünya çapında uygulama mağazalarında 29,3 milyar dolar harcadı.

App Store 3. Çeyrekte Play Store'dan İki Kat Fazla Kazandırdı

Android işletim sistemi küresel akıllı telefon pazarının %85'ini oluşturuyor olsa da iOS kullanıcıları geleneksel olarak uygulama satın alma ve uygulama içi satın alma söz konusu olduğunda Android kullanıcılarını geride bırakıyorlar. Örneğin, Temmuz'dan Eylül'e kadar her bir uygulama vitrininde harcanan para miktarını inceleyerek, iOS tabanlı App Store 19 milyar dolar kazandı (2019'un 3. çeyreğinde yaratılan 14,5 milyar dolardan %31 yüksek). Bu, aynı çeyrekte Android kullanıcılarının Google Play Store'da harcadıkları 10,3 milyar dolar ile karşılaştırılırsa (geçen yılın aynı çeyreğinde harcanan 7,7 milyar dolardan %33 yüksek) sonuçta ortada.

ABD'den yasaklanma olasılığına rağmen, kısa biçimli video uygulaması TikTok dünya çapında daha fazla abone kazanmaya devam etti. Genç nesil tarafından özellikle sevilen TikTok, art arda ikinci çeyrekte en çok hasılat yapan oyun dışı uygulama oldu. Uygulamaya yönelik tüketici harcamaları, üçüncü çeyrekte yıllık bazda %800 arttı. Kullanıcılar, dudak senkronizasyonu, dans hareketleri, komedi skeçleri, şakalar ve daha fazlasını gösteren 15 veya 60 saniyelik videolar oluşturabiliyor. TikTok, çeyrek boyunca App Store gelirinde ve toplam gelirde en üst sıralarda yer aldı ancak Google Play Store'da ilk ona girmedi.

Son çeyrekte Google Play Store'da en çok hasılat yapan uygulama Google One oldu. Bu uygulama, kullanıcıların depolama alanlarını yönetmelerine olanak tanır (Google Drive'daki içerik, Google Fotoğraflar'daki fotoğraflar ve videolar ve daha fazlası dahil).

TikTok ayrıca App Store indirmelerinde, Google Play Store indirmelerinde ve genel indirmelerde de lider olduğu için üçüncü çeyrekte zirveden ayrılmadı. İkinci kategoride Facebook, indirme sayısında diğer uygulamalarla birlikte ilk 10'da ikinci sırada yer aldı. WhatsApp, Instagram ve Messenger sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada yer aldı.

Mobil oyun geliri, küresel olarak bir önceki yıla göre %26,7 artarak 20,9 milyar dolara ulaştı. Toplamın %59'u yani 12,4 milyar doları App Store'dan geldi ve bu çeyrek boyunca yıllık %24'lük bir kazanç yaratıldı. Google Play Store'daki oyunlar, yıldan yıla brüt olarak %30,8 artışla 8,5 milyar dolara çıktı. Her iki platformda da en çok gelir getiren oyunlar Honor of Kings, PUBG Mobile, Pokemon GO, Roblox ve Coin Master idi. Pokemon Go'dan bahsetmişken oyunun popülerliği devam ediyor. Dördüncü yıl dönümünü kutlayan oyun, üçüncü çeyrekte yıldan yıla %33 gelir artışı kaydetti.