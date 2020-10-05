Huawei, EMUI 11 çalıştıran bazı telefonların HarmonyOS 2.0'ı yükleyebileceğini resmen doğruladı. Şirketin işletim sisteminin yeni sürümü aşamalar halinde geliştiricilere sunuluyor, telefonlar için ilk beta bu Aralık ayında başlayacak.

HarmonyOS'li İlk Huawei Telefonlar Geliyor

Weibo'daki bir postere göre program ortaya çıktı ve şöyle: Önce Kirin 9000'e sahip telefonlar (bunlar Mate 40 serisi olacak) ve sonra Kirin 990 5G'li telefonlar (bazı P40 ve Mate 30 modelleri) çıkacak.

Kirin 710 ve 810 ile güçlendirilmiş oldukça eski telefonlar bile (epeyce bekledikten sonra) listeye dahil olacak. "Kısmi" yazan notlar muhtemelen sadece bazı modellerin güncelleneceği anlamına geliyor, kriterler net değil.

ABD-Çin ticaret savaşı, Huawei'in yeni amiral gemileri çıkarma imkanını baltaladı – zira Mate 40 modelleri çoktan piyasaya sürülmüş olmalıydı, ancak sınırlı yonga seti tedariki ve Batı pazarlarda Play Store olmaması şirketin lansmanı ertelemesine neden oldu.

Mates'in Çin pazarında Ekim ayı ortasında piyasaya sürülmesi bekleniyor, küresel pazara ise 2021'e kadar gelmeyecek. Kirin 9000 yongaları ile çıkacak tabletler (ve muhtemelen katlanabilirler) olacak – HarmonyOS, herhangi bir cihazda çalışabiliyor, akıllı saatler, akıllı telefonlar, tabletler, TV'ler vb. gibi.