Beklendiği gibi, One UI 3.0 beta artık Güney Kore'de Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra için çıktı. Betaya Samsung Members uygulaması üzerinden katılınıyor, ancak beta test kullanıcıları için sınırlı sayıda yer var.

Samsung Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra Android 11/One UI 3.0 beta Güncellemesi

Katılanlar, uzun bir One UI değişiklik listesiyle karşılaşıyor ve Android 11'i deneyimlemeye başlıyor. Her Zaman Açık Ekran'dan DeX'e kadar yazılımın her köşesine iyileştirmeler geliyor.

Bununla birlikte, bilinen sorunlar listesi oldukça uzun. Beta sürümlerinde beklenen bir durum. Belirli bir sorun çözüldüğünde katılımcılar Samsung'a bunu bildirecek ve böylece bir sonraki soruna geçebilecek.

Bazı uygulamalar, One UI 3.0 beta'nın ilk sürümüyle hiç çalışmıyor. Bunlardan biri sizin için önemliyse, kararlı sürümü beklemelisiniz. Beta programındaki üyeliğinizi iptal edip mevcut kararlı yazılıma geri dönmek mümkün (sadece verilerinizi yedeklediğinizden emin olun).

S20 telefonlarda One UI 3.0 genel beta sürümüyle uyumlu olmayan uygulamalar:

NH Business Smart Banking

NH Smart Bill

SOL Biz Shinhan Business Banking

Q-Net Qnet

EBA

Multi Parallel/ Blood Fight

GOM Audio

Tello

Memo G Photo Memo, Secret Note , Organizing To Do

Emirates/AWOK.com/ City of Eternal 7 Days

Ocean Energy

RAKBANK DigitaIBanking

Eos Red

Brave Dungeon Woong

Beta test programı yakında Türkiye'ye gelecek. Ancak bu birkaç hafta sürebilir.