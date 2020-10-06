Yaşlılar İçin En İyi Telefonlar (2020)

Telefonlar bir zamanlar her şekil ve boyutta gelirdi. Günümüzde akıllı telefonların hepsi hemen hemen aynılar. Ortak yönleri ise herkesin ihtiyacı olmayan özelliklerle dolu olmalarıdır. Aşağıda yaşlıların daha çok hoşuna gidebilecek en iyi telefonları sıraladık.

Nokia 3310

Herkes ikonik Nokia 3310'u bilir. Nokia 3310'un bu yeni versiyonu aslında aynı tasarıma sahip ancak bu iyi haber çünkü bu telefon en beğenilen tasarımlarından birini taşır. Düğmeler büyük ve kullanımı kolay. Ayrıca bir akıllı telefon gibi çeşitli görevleri yerine getirebilir. Bu nedenle yaşlılar için en iyi telefonlar listemizde.

Samsung B310E

Nokia 3310'un aksine Samsung B310E 2.4 inç yerine 2.0 inç ekranla geliyor. Ayrıca bataryası 1200 yerine 800 mAh olduğundan aynı pil ömrünü sunduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak Nokia 3310 22 saat konuşma süresi sunarken B310E sadece 11 saat sunar. Bunun nedeni 2017'de çıkan 3310'un, 2014'te çıkan B310E'den daha yeni üretim bir çipsetle gelmesi. Yine de 3310'dan %50 daha ucuz olması çekici gelebilir.

Energizer Energy E241

Energy E241 listedeki en pahalı telefonlardan biri. Ancak bunun bir nedeni var: Cihaz 1900 mAh pille gelerek 28 saat konuşma süresi sunuyor. Ayrıca 45 saat MP3 çalabiliyor. Bir diğer avantajı da 3310, 16 MB depolama ile gelirken bu cihazın 4GB depolama sunmasıdır.

Alcatel GO FLIP

Alcatel ülkemizde cihazları olan bir firma. Bu katlanabilir telefon 2.8 inç ekranla geldiğinden listedeki en büyük ekranlı telefon. Aynı zamanda büyük tuşları var. MicroSD yuvası, Snapdragon 210 işlemcisi ve Wi-Fi 802.11 b/g/n desteği bulunuyor.