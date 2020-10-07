Beklendiği gibi, 2020'nin ikinci çeyreği küresel salgın nedeniyle akıllı telefon üreticileri için 2019'un aynı dönemine göre daha az karlı oldu. 2020'nin genel ikinci çeyreğinde 2019'daki 370,3 milyona kıyasla 294,7 milyon ile %20,4 daha az telefon satıldı.

2020'de En Çok Satılan Telefon Modelleri

Zirvede ciddi değişiklikler olmadı – Samsung ve Huawei pastadan %20 pay aldı ve Apple %13,5 pazar payı ile üçüncü sırada yer aldı. Samsung, 2019'un ikinci çeyreğindeki 75,1 milyondan 2020'nin ilk çeyreğindeki 54,7 milyona geriledi. 2020 başında 60 milyon satmıştı. Huawei önceleri 58 milyon telefon satarken bu yıl 54,7 milyona geriledi. Çin marketinin %42.6'sına sahip oldu. Apple, 2019'un 2. çeyreği ile yaklaşık aynı 38,5 milyon değerini elde etti.

En iyi markaların geri kalanı %10,2 ile Xiaomi oldu, neredeyse 2020 başındaki %10,7 ile aynıydı. %8,6 ile Oppo arkadan geldi. Realme ise geçen yılın ikinci çeyreğine göre %11 ile çift haneli büyüme kaydeden tek marka oldu.

Omdia'nın verilerine göre Apple iPhone 11, 37,7 milyon adet ile 2020'nin ilk yarısında en çok satan telefon oldu. iPhone 11'in 2020 başındaki performansı 19,5 milyondu. Samsung Galaxy A51, 11,4 milyon adetle en çok satan ikinci model olmaya devam ediyor ve Xiaomi'nin Redmi Note 8 ve Note 8 Pro'su 11 ve 10,2 milyon ile yakından takip ediyor. Apple'ın iPhone SE (2020) modeli 8,7 milyon adet sattı, onu 8 milyonla iPhone XR, 7,7 milyonla 11 Pro Max ve 6,7 milyonla iPhone 11 Pro izledi.