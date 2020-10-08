Huawei, AppGallery'i hızlandırma ve Google Play Store'a değerli bir alternatif haline getirme arayışında küçük zaferler kazanmaya devam ediyor. Şirket, en büyük taşımacılık navigasyon uygulaması olan ve Türkiye'de de kullanılan Moovit'i bünyesine kattı.

Huawei Telefonlarda Moovit Uygulaması

Moovit, İsrail merkezli bir hizmet sağlayıcıdır ve aynı zamanda seyahat planlayıcısı olarak da iş görür. Platform, temel olarak dünya çapındaki toplu taşıma şirketlerinden gelen API bilgilerini topluyor ve gerçek zamanlı durak navigasyon bilgisi sağlıyor.

106 ülkede 3200 şehirden 865 milyondan fazla insan otobüs, metro, tren, bisiklet, e-scooter, araba paylaşımı ve araç çağırma gibi seçeneklerde bu uygulamayı kullanır.

Uygulama Huawei AppGallery'de zaten mevcuttu ancak moovitapp.com adresindeki web tarayıcısı aracılığıyla da erişilebilirdi. Şirket, web arayüzünü Huawei’in kendi tarayıcısı için özelleştirdiğini söylüyor, ancak uygulamaya neredeyse her cihazdan erişilebiliyor.

Moovit'in gücü, büyük toplu taşıma verileri kütüphanesinden ve editör olarak görev alan 700.000 gönüllüden oluşan büyük bir ordudan geliyor. Huawei AppGallery'nin yardımıyla Moovit en az 100 ülkede 45 dilde hizmet verecek.

Huawei daha önce HERE WeGo, TomTomGo, Maps.me ve Sygic'i sanal mağazasında ağırladı ve bu çalkantılı zamanlarda telefonlarına bağlı kalmak isteyenlere iyi seçimler sundu.