Apple, iPhone ve iPad'deki çerçevelerin boyutunu daha da küçültmek istiyor. Bunu yapmak için, şirketin çerçevelerin arkasına yerleştirilmiş sensörleri kaldırması ve bunları ekranın altına yerleştirmesi gerekecek. Geçtiğimiz ay ZTE, ekran altı selfie kamerası olan ilk 5G telefonunu tanıttı. ZTE Axon 20 5G, hem bir kamera hem de ekranın altına gizlenmiş bir parmak izi tarayıcıya sahip; bu da cihazın çentik, açılır selfie kamera veya delik kullanmadan yüksek ekran / gövde oranı sunmasını sağlıyor. Ancak Apple tarafında işler iPhone'la çıkmaza girmiş görünüyor.

Apple, 2022'deki iPhone 14'e Kadar Çentiği Atamayacak

Apple birkaç yıldır iPhone'lardaki 2017 tasarımını değiştiremiyor. Ve bugün ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) tarafından yayınlanan bir patent başvurusuna göre şirket 2022'deki iPhone 14'e kadar çentiği atamayacak. Apple, patentin ismini "Elektronik Cihaz Ekranının, Işık Yayan Katmanına Gelen Işık Olayını Algılama Sistemi" gibi olabildiğince uzun koymuş. Bu patentte iPhone ekranındaki pikseller arasına ışık sensörleri yerleştirilebiliyor.

Alternatif olarak, bu sensörler ekranın yan taraflarına da yerleştirilebiliyor. Bu sistem ekran içi kameraya işaret ediyor ve görünüşe göre Apple bu sisteme ekran içi kameralı ilk Android'ten birkaç yıl sonra geçebilecek.

Elbette sistem sadece kamera ile ilgili değil. Işık algılama sistemi bir optik görüntüleme aracı olduğundan birçok alanda kullanılmak üzere uygun şekilde yapılandırılabilir. Örneğin ışık alan sensörü, derinlik sensörü, parmak izi görüntüleme sensörü, iris veya retina görüntüleme sistemi gibi. Dokunmatik algılama sensörü; kuvvet algılama sensörü; biyometrik ölçüm sistemi (örneğin, fotopletismogram sensörü, kan oksijenasyon sensörü , solunum sensörü vb.) bu teknolojinin diğer kullanım alanları arasında.

Apple'ın çentikten tamamen kurtulup gerekli tüm sensörleri ekranın altına taşıması 2022'nin iPhone 14 modellerine kadar gerçekleşmeyecek. Bu da Apple için ve iPhone severler için kötü haber demek.