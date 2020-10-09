Daha uygun fiyatlı Apple Watch SE paslanmaz çelik veya titanyum kasalarla gelmez ve sadece alüminyumu tercih edebileceğiniz renkler var. Öyleyse tümünü görelim.

Apple Watch SE Kasa Renkleri: Hangisini Almalı?

Apple Watch SE Uzay Grisi kasa

Uzay Grisi alüminyum kasaya sahip Apple Watch SE, basittir ve rahatsız edici görünmez. Aynı zamanda değiştirilebilir kayışların hemen hemen hepsiyle harika uyum sağlar. Uzay Grisi koyu gridir ve neredeyse siyah denebilir ancak yine de şık görünümünü korur. Genç ve canlı renklerde bir spor kordonla, modaya uygun ve rahat bir görünüm elde edersiniz.

Apple Watch SE Gümüş Kasa

Apple Watch SE gümüş kasası yine alüminyumdur ve şık bir mat kaplamayla kaplıdır. Gümüş, tüm kayışlarla iyi görünen bir renktir ve kayış çok koyu olmadığı sürece genel olarak harika bir seçim olur. Silver kasa ferah bir havaya sahip. Hem resmi hem de gündelik kıyafetlere uygun.

Apple Watch SE Altın Kasa

Altın da aynı zamanda modaya uygun ve oldukça kaliteli, sofistike görünümlü bir renk. Mat kaplamasıyla Gold alüminyum kasa, Apple Watch SE'yi daha fazla öne çıkarıyor ve kesinlikle dikkat çekiyor. Çoğunlukla daha sıcak tonlu kayışlarla iyi görünüyor. Solo Loop, Braided Solo Loop, Sport Band ve Sport Loop ile eşleştirebilir.

Nike Apple Watch SE

Daha sportif görünümlü, modaya uygun Nike koleksiyonuyla ilgileniyorsanız endişelenmeyin, Apple Watch SE için de mevcutlar. Apple Watch SE'niz için nefes alabilen ve dayanıklı bir Nike kayışını Uzay Grisi veya Gümüş alüminyum kasa ile eşleştirebilirsiniz.