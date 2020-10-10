Oppo yeniden isimlendirilmiş bir F17 olan yeni A73'ü bu haftanın başlarında duyurdu. Şimdi şirket, özellikleri, fiyatı ve görüntüleri ortaya çıkan A73'ün 5G versiyonunu Avrupa'ya getirmeye hazırlanıyor.

Oppo A73 5G Özellikleri, Tasarımı ve Fiyatı

Bu cihaz A73'ün sadece 5G uyumlu varyantı olmayacak. A73 5G, 5G olmayan modele kıyasla farklı bir tasarıma ve diğer rönemli farklılıklara sahip.

Oppo A73, Snapdragon 662 SoC tarafından desteklenirken, 5G versiyonu dümende Dimensity 720 yonga setine sahip. 4G modeli, üstte su damlası çentiği olan 6.44 "FullHD + AMOLED ekrana sahip ancak A73 5G, selfie kamera için sol üst köşede bir daire barındırıyor. Bu dairede 8MP kamera var ve diğer cihazda 16MP vardı. Ekran 6.5" FHD + 90Hz LCD'dir.

Arkadaki kamera sayısı da dörtten üçe düştü. Oppo, 2MP'lik birimi çıkardı ve flaşı kamera adasının içine taşıdı.

A73 5G'deki pil boyutu 4.040 mAh'ye yükseldi ancak maksimum şarj hızı 30W'tan 18W'a düşürüldü.

Oppo A73 5G'nin öne çıkan özelliklerinin geri kalanı arasında Android 10 tabanlı ColorOS 7.2, 8GB RAM, 128GB depolama, yana monte edilmiş parmak izi okuyucu, 3,5 mm kulaklık girişi, USB-C bağlantı noktası ve NFC yer alıyor.

A73 5G, 7,9 mm kalınlığında, 177 gram ağırlığında ve Avrupa'da 299 € (350 $) fiyatında olduğu söyleniyor. İki renkte satışa sunulacak – Neon ve Siyah.