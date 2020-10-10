Amazon, Prime Edition adında yeni bir Samsung Galaxy M31'i satışa sunuyor. Galaxy M31 Prime Edition, iki bellek yapılandırmasına sahiptir – 6GB / 64GB ve 6GB / 128GB. Temel model 225 $ / 190 € olarak fiyatlandırılıyor, ancak 128GB varyantın fiyatı şu anda bilinmiyor. Bu cihazı satın alanlar 3 aylık Amazon Prime Üyeliği aboneliğine ücretsiz sahip olacak.

Samsung Galaxy M31 Prime Edition Özellikleri, Tasarımı ve Fiyatı

Samsung henüz resmi olarak duyurmadığı için Galaxy M31 Prime Edition'ın ne zaman satışa çıkacağını bilmiyoruz, ancak Amazon sayesinde akıllı telefonun Galaxy M31 ile tüm özellikleri paylaştığını biliyoruz. Samsung, Şubat ayında Galaxy M31'i tanıtmıştı.

E-ticaret devi, web sitesinde M31 Prime'ın tasarımını ve özelliklerini ortaya koyan bir promosyon sayfası oluşturdu. Amazon, promosyon sayfasında telefona M31 Prime yerine Galaxy M Prime diyor ancak sayfanın kaynak koduna bakıldığında Galaxy M31 Prime adından bahsediliyor.

Galaxy M31 Prime, 6GB RAM ile eşleştirilmiş Exynos 9611 SoC'ye sahip. 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki depolama seçeneği var ve 512 GB'a kadar depolama genişletmesine izin veren microSD kart yuvası ile geliyor.

Galaxy M31 Prime, bir USB-C bağlantı noktası üzerinden 15W'a kadar hızlı şarj olacak. 6.000 mAh pile sahip olması ise etkileyicidir. Önde ağır çekim ve 4K video kaydı ile gelen 32MP kamera ve arkada 64MP birincil, 8MP ultra geniş, 5MP makro ve 5MP derinlik sensörü birimleri var.

M31 Prime'ın diğer öne çıkan özellikleri arasında arkaya monte edilmiş parmak izi okuyucu ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Akıllı telefon bir su damlası çentikli ekrana sahip olacak.

Bununla birlikte, M31 ve M31s'nin her ikisi de sırasıyla 6.4" ve 6.5" ölçüde FullHD+ AMOLED ekranlara sahipti. Bu yüzden M31 Prime'da benzer bir şey bekliyoruz.

Bununla birlikte, Galaxy M31 Prime'ın tasarımı ve özellikleri M31s'ye benzemektedir. Bu nedenle Samsung'un neden M31 Prime ismini seçtiği belli değil.