Oppo A15 yakında piyasaya sürülecek ve Amazon sayesinde akıllı telefonun 6.52" su damlası çentikli bir ekrana sahip olacağını ve 13MP birincil, 2MP makro ve 2MP derinlik sensöründen oluşan üçlü kamerası olacağını biliyoruz. Geriye kalan teknik özellikler henüz resmi olarak onaylanmadı, ancak yeni bir sızıntı bulmacanın eksik parçalarını dolduruyor.

Oppo A15 Özellikleri: Helio P35 SoC ve 4,230 mAh Pil

Kaynağa göre Oppo A15, Helio P35 SoC tarafından desteklenecek, Android 10 tabanlı ColorOS 7.2'yi çalıştıracak ve 3GB RAM ve 32GB genişletilebilir depolama alanına sahip olacak. Akıllı telefonun daha fazla RAM / depolama seçeneğine sahip olup olmayacağı belirsiz.

6.52" ekran HD+ çözünürlüğe sahip olacak ve çentik içinde 5 MP selfie kamera bulunacak.

Oppo A15, 4.230 mAh pil taşıyacak ve daha önceki bir Amazon görüntüsünde akıllı telefonun arkaya monte edilmiş bir parmak izi okuyucusuna sahip olacağını görmüştük.

Şimdi kalan tek şey A15'in fiyatlandırması ve çıkış tarihi olacak.