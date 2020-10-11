Xiaomi MIUI'ın varsayılan ayarları pil ömründen tasarruf sağlar ve bu amaçla arka plan uygulamalarının kolayca kapandığı görülebilir. Uygulamalardaki varsayılan arka plan kısıtlamasını kaldırırsanız, piliniz daha hızlı biter ancak uygulamaları her açtığınızda yenilenmeleri gerekmez.

Xiaomi MIUI'da Uygulamaları Arka Planda Çalıştırma Sorunu

YÖNTEM 1:

Bu yöntem, bir uygulamanın dahili görev yöneticisi tarafından kapatılmasını engeller ve arka planda çalışmasını sağlar.

Arka plan uygulamalarını açın.

Arka planda çalıştırmak istediğiniz uygulamayı aşağı kaydırmanız yeterlidir.

Artık uygulamada kilit sembolü görüntülenir, bu da uygulamanın görev yöneticisi tarafından kapatılmasının engellendiği anlamına gelir.

YÖNTEM 2:

Ayarları açın.

Uygulama ayarları altında yüklü uygulamaları seçin.

İstenen uygulamayı seçin.

İzinler altında Diğer İzinler'i seçin.

Arka planda başlat'ı seçin.

Artık uygulama arka planda her zaman etkin olacak ve uygulama kullanılmadığında bile her zaman arka planda mobil verinizi tüketebilecek.

YÖNTEM 3:

Yukarıdaki iki yöntem başarısız olursa bunu deneyin. Bu yöntem, arka planda çalışırken gerçek zamanlı mesaj bildirimleri sağlayamayan mesajlaşma uygulamaları içindir.

Ayarlar uygulamasını açın.

Sistem ve cihaz altında pili seçin. Üst kısımdaki arama çubuğunda da pili arayabilirsiniz.

Arka plan etkinliği kısıtlamasını kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçin

Kısıtlama yok'u seçin.

Bitti.

Artık uygulama arka planda her zaman etkin olacak ve uygulama kullanılmadığında bile her zaman arka planda mobil veri tüketebilecek.

Diğer faydalı İPUÇLARI:

MIUI tarafından yerleşik App Locker'ı kullanmak da bir seçenek.

İki avantajı var: