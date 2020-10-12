5G iPhone 12 serisinin resmen açıklanmasına bir günden az kala, Apple, iCloud web sitesine yeni nesil iPhone'lara işaret ettiği iddia edilen küçük simgeler yükledi. Bunlar, yarın nihai simgeler kullanıma sunulmadan önce yüklenen geçici simgeler olabilir. Ancak detaylar aksini gösteriyor.

iPhone 12'nin Çentiği Hayal Kırıklığı Yaratabilir

İlk olarak AppleSWUpdates Twitter hesabı tarafından tespit edilen ve 9to5Mac'teki kişiler tarafından daha yüksek çözünürlüklü formatta paylaşılan yeni simgeler, mevcut iPhone 11 simgeleriyle karşılaştırıldığında bazı ince farklılıklar gösteriyor.

Gösterilen model, ekranın üzerinde eskisinden daha dar görünen revize edilmiş bir çentiğe işaret ediyor. Ancak farklılık kesinlikle önemli görünmüyor ve muhtemelen müşterilerin çoğu tarafından fark edilmeyecek bile.

Apple, simgeyi dört farklı etiketle yüklemiş, bu da dört farklı modelin söylentilerini doğruluyor. Gösterilen simgenin hangi modele ait olduğu belli değil, ancak son raporlar Apple'ın iPhone 12 mini'de daha küçük bir çentik için planlar yaptığını göstermişti.

Simgedeki model gerçekten iPhone 12 mini ise, bu aynı zamanda çerçeve cephesinde de iyi haber olduğu anlamına geliyor. Spesifik olmak gerekirse, OLED'in piyasaya sürülmesi, standart iPhone 12 modellerinin kalın iPhone 11 çerçevelerine veda edeceği ve iPhone 11 Pro benzeri bir uygulamaya merhaba diyeceği anlamına geliyor.