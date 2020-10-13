Apple'ın yıllardır en çok beklenen telefonu 5.4" iPhone 12 mini nihayet burada ve kompakt telefon severler artık güçlü bir seçeneğe sahip. Neredeyse iPhone SE kadar küçük ve iPhone 12 kadar güçlü.

Apple iPhone 12 mini Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Apple'ın açıkladığı üzere tüm iPhone 12 mini özelliklerini, renklerini, ve fiyatlarını özetleyelim:

iPhone 12 mini çıkış tarihi: 13 Kasım, ön siparişler 6 Kasım'da başlıyor

Depolama sürümleri: 64G / 128G / 256G

Fiyatlar: 699 $ / 749 $ / 849 $

Renkler: siyah, beyaz, kırmızı, mavi ve yeşil

Ekran boyutu ve çözünürlüğü: 5,4" 960 x 2079 piksel 60 Hz Super Retina XDR Ekran

İşlemci ve RAM: Apple A14 / 4GB RAM

Kameralar: 12MP ana + 12MP ultra geniş kameralar, f /1.6 diyafram, 7P lens

Yeni iPhone 12 kamera özellikleri: Deep Fusion 2, Smart HDR 3, Night Mode Timelapse

Akıllı Veri Modu ile 5G bağlantısı

15W kablosuz şarj

iPhone 12 mini kutusunda şarj cihazı veya kulaklık yok

Apple iPhone 12 mini ekran boyutu ve renkleri

Gördüğünüz gibi iPhone 12 mini, iPhone 12'den ve hatta iPhone SE'den çok daha küçük. iPhone 12 mini'nin yeni 5,4" 960 x 2079 piksel ekranıyla ilgili en iyi şey, yeterince uzun olmasıdır. iPhone SE'ye kıyasla ekranda daha fazla alan elde ediyorsunuz (elbette sinir bozucu çentik hala var), ancak telefonu tek elle kullanmak kompakt ve eğlenceli hissettiriyor. Ekran ise 60 Hz.

Apple iPhone 12 mini teknik özellikleri ve pil ömrü

5nm Apple A14

4 GB RAM

5G modem

2227 mAh batarya

15W kablosuz şarj

iPhone 12 ve 12 mini, iPhone 11 ile aynı 4GB RAM ile geliyor ancak işlemci tamamen değişti. Apple, 15 Eylül'de iPad Air 4 ile birlikte 5nm A14'ü duyurdu ve iPhone 11'deki çılgın 7nm A13 Bionic'ten daha az güç tükettiğini ve daha iyi performans gösterdiğini söyledi.

Ne yazık ki pil ömrü günü ancak çıkartacak seviyede.

iPhone 12 mini 5G'ye sahip mi?

iPhone 12 serisi ile Apple'ın 5G'ye geçmeme inadı nihayet sona eriyor. Şirket etrafına baktı ve Qualcomm'dan daha iyi bir 5G modem sağlayıcısı göremeyince şirketle olan patent davasını büyük bir ödemeyle çözdü. Dolayısıyla cihaz 5G destekler.

Apple iPhone 12 mini kamera özellikleri

12 MP ana / ultra geniş kameralar

Yeni 7P lensler

Daha geniş F / 1.6 lens açıklığı

Dolby Vision video kaydı

Yeni iPhone 12 kamera özellikleri: Deep Fusion 2, Smart HDR 3, Gece Modu timelapse

Apple iPhone 12 mini depolama fiyatları, ön sipariş başlangıç ​​ve çıkış tarihi

iPhone 12 mini ve 12 Pro Max – 6.1 inçten daha sonra piyasaya sürülecek. İşte iPhone 12 mini ön sipariş fiyatları ve çıkış tarihi: