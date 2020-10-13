Apple'ın yıllardır en çok beklenen telefonu 5.4" iPhone 12 mini nihayet burada ve kompakt telefon severler artık güçlü bir seçeneğe sahip. Neredeyse iPhone SE kadar küçük ve iPhone 12 kadar güçlü.
Apple iPhone 12 mini Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Apple'ın açıkladığı üzere tüm iPhone 12 mini özelliklerini, renklerini, ve fiyatlarını özetleyelim:
- iPhone 12 mini çıkış tarihi: 13 Kasım, ön siparişler 6 Kasım'da başlıyor
- Depolama sürümleri: 64G / 128G / 256G
- Fiyatlar: 699 $ / 749 $ / 849 $
- Renkler: siyah, beyaz, kırmızı, mavi ve yeşil
- Ekran boyutu ve çözünürlüğü: 5,4" 960 x 2079 piksel 60 Hz Super Retina XDR Ekran
- İşlemci ve RAM: Apple A14 / 4GB RAM
- Kameralar: 12MP ana + 12MP ultra geniş kameralar, f /1.6 diyafram, 7P lens
- Yeni iPhone 12 kamera özellikleri: Deep Fusion 2, Smart HDR 3, Night Mode Timelapse
- Akıllı Veri Modu ile 5G bağlantısı
- 15W kablosuz şarj
- iPhone 12 mini kutusunda şarj cihazı veya kulaklık yok
Apple iPhone 12 mini ekran boyutu ve renkleri
Gördüğünüz gibi iPhone 12 mini, iPhone 12'den ve hatta iPhone SE'den çok daha küçük. iPhone 12 mini'nin yeni 5,4" 960 x 2079 piksel ekranıyla ilgili en iyi şey, yeterince uzun olmasıdır. iPhone SE'ye kıyasla ekranda daha fazla alan elde ediyorsunuz (elbette sinir bozucu çentik hala var), ancak telefonu tek elle kullanmak kompakt ve eğlenceli hissettiriyor. Ekran ise 60 Hz.
Apple iPhone 12 mini teknik özellikleri ve pil ömrü
- 5nm Apple A14
- 4 GB RAM
- 5G modem
- 2227 mAh batarya
- 15W kablosuz şarj
iPhone 12 ve 12 mini, iPhone 11 ile aynı 4GB RAM ile geliyor ancak işlemci tamamen değişti. Apple, 15 Eylül'de iPad Air 4 ile birlikte 5nm A14'ü duyurdu ve iPhone 11'deki çılgın 7nm A13 Bionic'ten daha az güç tükettiğini ve daha iyi performans gösterdiğini söyledi.
Ne yazık ki pil ömrü günü ancak çıkartacak seviyede.
iPhone 12 mini 5G'ye sahip mi?
iPhone 12 serisi ile Apple'ın 5G'ye geçmeme inadı nihayet sona eriyor. Şirket etrafına baktı ve Qualcomm'dan daha iyi bir 5G modem sağlayıcısı göremeyince şirketle olan patent davasını büyük bir ödemeyle çözdü. Dolayısıyla cihaz 5G destekler.
Apple iPhone 12 mini kamera özellikleri
- 12 MP ana / ultra geniş kameralar
- Yeni 7P lensler
- Daha geniş F / 1.6 lens açıklığı
- Dolby Vision video kaydı
- Yeni iPhone 12 kamera özellikleri: Deep Fusion 2, Smart HDR 3, Gece Modu timelapse
Apple iPhone 12 mini depolama fiyatları, ön sipariş başlangıç ve çıkış tarihi
iPhone 12 mini ve 12 Pro Max – 6.1 inçten daha sonra piyasaya sürülecek. İşte iPhone 12 mini ön sipariş fiyatları ve çıkış tarihi:
- Ön sipariş başlangıcı: 6 Kasım
- iPhone 12 mini çıkış tarihi: 13 Kasım
- Depolama sürümleri: 64G / 128G / 256G
- Fiyatlar: 699 $ / 749 $ / 849 $