AnTuTu, veritabanında Exynos 1080 ile çalışan bir telefonun ilk sonuçları göründü. Samsung yöneticisi 5nm yongadan kısaca bahsetmişti ancak henüz tam olarak açıklanmadı, bu nedenle bu keşif bazı önemli ayrıntıları ortaya koyuyor.

Exynos 1080 ve Snapdragon 865+ AnTuTU Karşılaştırması

CPU özellikleri arasında büyük Cortex-A78 çekirdeği ve dört A55 çekirdeği var. Büyük çekirdekler 3.0 GHz saat hızına sahip. 181.000'den fazla CPU puanıyla bu telefon, Snapdragon 865+ kullanan Galaxy Note20 Ultra 5G'yi geride bıraktı, ancak bazı S865+ cihazlar daha yüksek puan aldılar – örneğin Asus ROG Phone 3 185.651 puan aldı, bu yüzden oldukça yakın denebilir.

GPU, beklendiği gibi Mali-G78'dir, ancak çekirdek sayısını hala bilmiyoruz. Grafik karşılaştırmasında 300.000'e yakın puan alınması ROG Phone'u dahi büyük bir farkla geçiyor.

Şu anda AnTuTu'nun veritabanında bulunan en iyi Android GPU, Xiaomi Mi 10 Ultra'ya (S865+ telefon) ait ve bu cihaz GPU testinde yalnızca 258.171 puan almıştır. Bu da Exynos'un %15 daha hızlı olduğu anlamına gelir. Karşılaştırma için Snapdragon 865 GPU, 855’in GPU'sundan %20 daha hızlıydı.

Yaklaşan Snapdragon 875'in neler yapabileceğini görmedik, ancak yıldan yıla benzer bir artış bekleyebiliriz. Exynos 1080'in özellikle grafik açısından 2021 amiral gemilerine çok yakın performans göstermesi bekleniyor. Ve gelecek yıl Samsung’un en iyi yongası aslında Exynos 2100 olacak.

1080, birinci sınıf telefonlar için ve söylentilere göre, vivo X60 ilk kullananlardan olacak. Kıyaslamada kullanılan telefonun marka adı yok ve yalnızca kod adı görünüyor: "Orion".

vivo ya da değil, bu telefon Android 11 ile çalışıyor ve 120 Hz ekrana sahip. Exynos 1080, 8 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB UFS 3.1 depolama ile eşleştirilmiş. Orion iyi donanımlı bir telefon ve 693.000+ toplam puan ile mevcut AnTuTu şampiyonu ROG Phone 3'ü (642.671) geride bırakıyor.