Apple dört yeni iPhone'u resmi olarak tanıttı ve bunların arasında iki premium modelimiz var: iPhone 12 Pro ve ekstra büyük iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 Pro ve Pro Max Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Bu yılki Pro modelleri, düz yanları olan yepyeni bir tasarıma; iPhone 5'in ikonik görünümüne modern bir bakışa sahip ve ayrıca daha iyi yakınlaştırma özelliğine sahip gelişmiş kamera sistemleri sunuyorlar ve artırılmış gerçeklik uygulamalarını daha iyi idare etmek için şık bir LiDAR sensörüyle donatılmış durumdalar. Ve evet, yeni ve daha hızlı 5G ağları da destekleniyor.

iPhone 12 Pro 6,1 inç ekrana (iPhone 11 Pro'daki 5,8" den biraz daha büyük) sahip ve 1000 $'dan başlar ve üç renkle gelir: Gümüş, grafit ve altın ve yepyeni bir mavi. Temel model için depolama alanı 128 GB ve ayrıca 256 GB ve 512 GB sürümleri de satın alabilirsiniz.

iPhone 12 Pro Max 6,7 inç ekrana sahip (iPhone 11 Pro Max'teki 6,5" den biraz daha büyük) ve taban fiyatı 1,100 dolar. Aynı renk seçenekleriyle geliyor: Gümüş, grafit, altın ve yeni mavi seçenek ve aynı depolama kapasitelerinde sunuluyor: 128GB, 256GB ve 512GB.

iPhone 12 Pro vs 12 Pro Max teknik özellikleri ve farklılıkları:

Boyutlar: 146,7 x 71,6 x 7,4 ile 160,8 x 78,1 x 7,4 mm

Ekranlar: 6,1" OLED ekran ve 6,7" OLED ekran

Çip: Her ikisinde de Apple A14

Depolama: 128G / 256G / 512G

Kameralar: LiDAR'lı dört kamera sistemi, Max'te daha uzun 2.5X yakınlaştırma lensi var

Bağlantı: Her ikisinde de 5G desteği var

Apple A14, A13'e kıyasla hızda yaklaşık %15 artış ve güç tüketiminde %30'a kadar daha düşük oranlar sağlıyor.

iPhone 12 Pro renkleri

iPhone 12 Pro serisi, daha uygun fiyatlı iPhone 12 mini ve 12 modelleri kadar çok renkte gelmiyor, ancak bazı klasik Apple renklerine (gümüş, uzay grisi ve altın) ve yepyeni bir mavi seçeneğe sahip.

Arka kısım mat yüzeyli camdan yapılmış ve gerçekten güzel görünüyor. Diğer modellerde gördüğümüz siyah veya kırmızı versiyonlara sahip olmak güzel olurdu, ancak ne yazık ki, aralarından seçim yapabileceğiniz dört resmi renk var ve pek iddialı değiller.

iPhone 12 boyut karşılaştırması

iPhone 12 Pro ve Pro Max boyutlarının geçen yılki iPhone 11 Pro ve Pro Max ile nasıl karşılaştırıldığına göz atarsak, her iki yeni telefon da öncekinden biraz daha büyük ancak çok daha inceler.

iPhone 12 Pro – 146.7 x 71.6 x 7.4 mm

iPhone 11 Pro – 144 x 71.4 x 8.1 mm

iPhone 12 Pro Max – 160.8 x 78 x 7.39 mm

iPhone 11 Pro Max – 158 x 77.8 x 8.1 mm

iPhone 12 Pro kameralar

Apple, iPhone 12 Pro serisindeki kameralarda bazı önemli güncellemeler yapıyor. Ayrıca, daha ucuz modellerde özel bir telefoto kamera bulunmadığından, yalnızca Pro serisi iPhone'larda telefoto zoom lensler bulacaksınız.

İşte iPhone 12 Pro ailesindeki kameralar:

12MP ana kamera, daha hızlı, f1/6 diyafram, Apple'ın ilk 7 elementli lensi

12 MP ultra geniş kamera

12 Pro'da 12 MP 2X telefoto yakınlaştırma, 12 Pro Max'da 2,5X yakınlaştırma

LiDAR sensörü

Yeni iPhone'lar daha yüksek dinamik aralıklı video kaydına sahip ve ayrıca içindeki güçlü yeni A14 çipi sayesinde saniyede 120 kare hızında 4K ağır çekim çekim yapabilirler.

Ayrıca Sensor Shift teknolojisi OIS'in yerini alıyor. Bu teknoloji lens yerine sensörü stabilize ediyor. Bu da el ve araba hareketi gibilerini daha iyi azalıyor.

iPhone 12 Pro pil ömrü

Apple, bu iPhone'ların içindeki gerçek pil boyutunu henüz açıklamasa da şirket, çip ve yazılımda yapılan çeşitli optimizasyonlar sayesinde pil ömrünün her iki modelde de biraz iyileştiğini söylüyor.

Apple ayrıca kablosuz şarjla da yenilik yapıyor. Yeni MagSafe standardı sunuluyor.

Fiyat ve çıkış tarihi

Apple'ın iPhone duyurusunu bu yıl yaklaşık bir ay ertelemesinin nedeni koronavirüs salgını oldu ve salgın da yeni iPhone'ların fiili lansmanını erteledi.

6.1" iPhone 12 Pro modeli için ön siparişler neredeyse 16 Ekim'de başlayacak ve 24 Ekim'de önümüzdeki hafta mağazada bulunabilirlik planlanıyor.

Ancak daha büyük olan 6.7" iPhone 12 Pro Max modeli ertelendi ve ön siparişleri yalnızca 13 Kasım'da başlayacak, çıkış tarihi ise 20 Kasım olarak belirlendi.

Ve iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in her sürümü için fiyatların nasıl olduğu aşağıda açıklanmıştır: