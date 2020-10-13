İşte o gün geldi – Apple nihayet iPhone 12 ailesini dünyaya duyuruyor. Etkinlik bugün 20:00'da çevrimiçi olarak gerçekleşecek ve YouTube'da canlı olarak yayınlanacak. Etkinliği takip etmek için aşağıda bir bağlantı sağladık.

iPhone 12 Tanıtımını Canlı İzleyin

En az dört iPhone 12 bekliyoruz – iki vanilya ve iki Pro sürümü olacak. Raporlar, Apple'ın başlangıçta yalnızca iki tanesini piyasaya sürmeyi planladığı yönünde; ailenin en çok satanı olması beklenen normal iPhone 12 ve iPhone 12 Pro. Önümüzdeki ay iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'i görmeliyiz.

Cihazlar, modele, boyuta ve depolama seçeneklerine bağlı olarak 649 $'dan 1.399 $'a kadar hemen hemen her fiyat segmentini kapsayacak. Cihazlar hakkında daha fazla ayrıntıyı öğrenmek için bizi takipte kalın.

Ayrıca temel Amazon Alexa ve Google Home mini'nin rakibi olarak yeni bir HomePod Mini hoparlör görmeyi de umuyoruz. 100 dolara mal olacak ve muhtemelen önümüzdeki hafta satışa çıkacak. Tüm yeni telefonlarda yeni bir Apple A14 yonga seti bulunurken, hoparlör Apple S5 platformunu kullanıyor.