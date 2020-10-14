Apple Gözünü Yumdu: iPhone 11, SE (2020) ve XR Artık Şarj Cihazsız ve Kulaklıksız Gelecek

Apple dün kutusunda güç adaptörü veya kulaklık olmadan gelen ilk iPhone'larını tanıttı. Yeni iPhone 12 modelleri, USB-C-Lightning kablosuyla birlikte geliyor ve şimdi bu değişikliğin Apple tarafından satılan eski modellere de taşındığını öğreniyoruz. Şu andan itibaren iPhone XR, iPhone 11 ve iPhone SE (2020) üniteleri yalnızca USB-C-Lightning kablosuyla gelecek ve kutuda güç adaptörü veya EarPod'lar olmayacak.

Apple Daha Yüksek Kâr Peşinde

Bu değişikliği kısmen telafi eder gibi görünmek isteyen Apple, EarPod'ların fiyatını da 10 $ düşürdü ve 19 $'a indirmiş oldu. Böylece yeni 20W güç adaptörünün fiyatına eşitledi. Ancak bu kulak ve şarj aletini ayrı olarak satın alan kullanıcılar Apple'ın cihaz başına daha yüksek kâr elde etmesini sağlayacak.

Peki Apple neden bu yolu seçiyor? Konunun detayları iPhone 12'nin Şarj Aleti ve Kulaklık ile Gelmemesinin Gerçek Nedeni yazımızda.