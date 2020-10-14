iPhone 12'nin Şarj Aleti ve Kulaklık ile Gelmemesinin Gerçek Nedeni

Apple, dün sabah yaklaşmakta olan iPhone 12 serisinin yeni özelliklerinden beklendiği üzere övgüyle söz etti. Ancak Apple'ın gurur duyduğu bu yeni akıllı telefonlarda pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğratan bir detay var. O da tüm iPhone 12'lerin şarj cihazı ve kulaklık ile gelmemesi. Peki bu ne anlama geliyor?

iPhone 12 Neden Şarj Aleti ve Kulaklık ile Gelmedi?

Teknoloji devi Apple sözlerine artık iPhone'u şarj etmenin MagSafe adlı "yeni" bir yolu olduğunu duyurarak başladı. Yeni telefonların arkasındaki dairesel mıknatısın iyileştirilmiş kablosuz şarj sağladığını belirtti. Bununla birlikte kablosuz şarj hızı yalnızca 15W olduğundan Android dünyasıyla kıyaslandığında burada sıra dışı bir şey yok. Ancak çoğu Android hemen her kablosuz şarj cihazıyla uyumluyken iPhone 12'lerin sadece MagSafe cihazlar ile uyumlu yapılması bir başka hayal kırıklığı oldu.

Dört yeni iPhone 12 modeli de kutudan kulaklık veya şarj adaptörü ile çıkmıyor. Ancak Apple şarj adaptörünü ve kulaklığı sitesinden ayrı olarak satıyor. Dahası, şirket kutudan eksilttiği şarj cihazı ve kulaklığa rağmen iPhone'ların fiyatını indirmedi. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor?

Çok Daha Yüksek Kâr Marjı

Küçülen kutularla beraber taşımacılık giderleri hafifliyor.

Apple, dünyanın en değerli şirketlerinden biri ve Samsung ile Huawei gibi rakiplerine göre her telefondan çok daha yüksek kâr marjı elde ediyor. iPhone 12'ler 20W şarj hızını destekler ve 3.5mm yuvası olmadığından Lightning yuvasına takılan belirli kulaklıkların kullanılması gerek.

Apple, 20W şarj cihazını sitesinde ayrı olarak 19.00 $'a satıyor.

Lightning kulaklık ise yine ayrı olarak 19.00 $'a satılıyor.

Şarj aleti ve kulaklığın kutudan çıkması ile kutular %50 küçülmüş durumda ve bu da çok daha az kargolama maliyeti demek.

Sonuç

Her iPhone için en az %5 ila %10 arasında daha yüksek kâr marjı olarak düşünülebilir.

Apple tüm bunları yaparken "çevreyi" düşündüğünü ifade etse de her kapitalist şirket günün sonunda kârlarını artırmayı hedefler ve bunu yaparken imajını korur. Apple 1000 $ iPhone 12'yi 1040 $'a yükselttiğinde ve bunu azalan taşımacılık ücreti ile birleştirdiğinde yılda yaklaşık 60-80 milyon adet satılan iPhone 12 serisinden 2,5 milyar $ ile 3,2 milyar $ ek gelir elde ediyor. Bunlar elbette kaba değerler ve daha detaylıca incelendiğinde aşağı yukarı farklı sonuçlar elde edilebilir.