PC'nizi Android telefona kolayca yansıtmak için ApowerMirror'ı kullanabilirsiniz. Kullanışlı özelliklerle yüklü profesyonel bir ekran yansıtma programıdır. Telefonun ekranını bilgisayara yansıtma özelliğinin yanı sıra, etkinlikleri kaydedebilir ve akıllı telefonlarınızın ekran görüntülerini alabilirsiniz. Uygulamanın en son sürümü, kullanıcıların Android telefonlarından bilgisayarlarını kablosuz olarak kontrol etmelerine olanak tanıyan yeni bir işlev getirdi.

PC Ekranını Telefon ve Tablete Yansıtmak

Dahası bir filmi veya şarkıyı oynatabilir ve duraklatabilir, farklı bir pencereye gidebilir ve en sevdiğiniz bilgisayar oyununu bilgisayarınızdan uzaktayken bile oynayabilirsiniz.

Ayrıca, kişinin telefonun klavyesine erişmesine ve oradan yazmasına olanak tanır. Bir şeyi vurgulamanız veya çizgiler ve şekiller çizmeniz gerektiğinde kullanabileceğiniz yerleşik bir imleç de var. Bilgisayarı Android'e nasıl yansıtacağınızı öğrenmek için aşağı kaydırın.

Adımlar