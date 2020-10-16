Bugüne kadarki en renkli Apple Watch olan Apple Watch Series 6, heyecan verici yeni sağlık ve fitness özellikleri, kan oksijen izleme ve kalp ritminizi izlemek için EKG uygulaması ile gelir. Bunun da ötesinde, tüm bu harika özellikler güzel görünümlü ve modern bir dikdörtgen tasarımda toplanmıştır. Apple Watch Series 6 kasası alüminyum, paslanmaz çelik veya titanyum olarak geliyor. Peki ya boyutlandırma? Apple Watch Series 6 40 mm ve 44 mm arasındaki farkı merak ediyorsanız okumaya devam edin.

Apple Watch 6 40 mm mi 44 mm mi Almalı?

40mm olan Apple Watch 6, 44mm ile karşılaştırıldığında çok daha küçük bir ekrana sahip. Ekran boyutunun yanı sıra genel olarak da daha küçük bir saattir. Örneğin, küçük bir bileğiniz varsa büyük olan 44 mm hantal gelebilir.

Apple, 40 mm'lik Apple Watch Series 6'nın 130-200 mm bileklere sığacağını söylüyor, bu yüzden bunu aklınızda bulundurun. Ek olarak, Apple Watch 6 40 mm sadece birkaç gram da olsa daha hafif olandır.

44 mm ekranda ise daha fazla piksel vardır ve metinler bazı yerlerde biraz daha büyük görünür. 44 mm olan 140-220 mm bileklere uyar. Genel olarak bakarsak 44'ün hemen her yetişkin için iyi olacağını söyleyebiliriz.

Bununla birlikte nasıl göründüğünden ve bileğinizdeyken nasıl hissettireceğinden emin olmak için Apple Watch'u Apple Store'da denemeyi düşünebilirsiniz.

Ayrıca, mevcut çoğu kordonun uzunluğunun saat boyutuyla orantılı olduğunu unutmayın. Yani 44 mm için küçük kordan bulmak zorken 40 mm için büyük kordan bulmak zordur.

Apple Watch Series 6 40 mm ve 44 mm: Fiyat

Daha büyük olan Apple Watch Series 6 44mm elbette daha pahalı olan model. Standart Apple Watch Series 6 40 mm 3800 TL, 44 mm ise 4050 TL'dir. 44 mm olanı seçerseniz paslanmaz çelik veya titanyum kasalı bir model alabiliyorsunuz. Hissiyata önem veriyorsanız bu farka değer.

Sonuç

Her şey kişisel tercihinize bağlı; küçük bir bileğiniz olsa bile büyük ve hacimli bir saat isteyebilirsiniz. Yukarıda belirtilen boyut ve ağırlıktaki ince farklılıkların dışında, tasarım, kasa renkleri ve kordan tarafında Apple Watch Series 6'nın tüm premium ve heyecan verici özellikleri hem 40 mm hem de 44 mm varyantta ortaktır.