Samsung şimdi Almanya'da Galaxy Note 9 için One UI 2.5 güncellemesini sunuyor. Güncelleme, N960FXXU6FTJ3M yapı numarasını taşımakta.

Samsung Galaxy Note 9 One UI 2.5 Güncellemesi

Kablosuz DeX, Tek Çekim gibi yeni kamera modları, Pro video modunda değişken çözünürlük ve kare hızı özellikler arasında. Ayrıca Samsung klavye uygulamasında yeni bir yatay bölünmüş ekran seçeneği var ve 24 saate kadar 30 dakikalık aralıklarla mesaj göndermenize olanak tanıyan yeni SOS mesaj işlevi bulunmaktadır.

Güncellemenin önümüzdeki haftalarda daha fazla bölgeye gelmesi bekleniyor. Bu güncelleme muhtemelen Galaxy Note 9 için son büyük güncelleme olacak, ancak önümüzdeki yıl içinde aylık güvenlik yamaları almaya devam edecek. Note 9, Note 8 ile birlikte Samsung'un en başarılı telefonlarından biri oldu.