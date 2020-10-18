Samsung Galaxy S21 serisi ile ilgili söylentiler bir süredir ortalıkta dolaşıyor ve duyuruya üç ay kala pek çok kafa karışıklığı var. Neyse ki Samsung’un yeni nesil amiral gemilerinin ilk görüntüleri ve 360 ​​derecelik videosu burada.

Samsung Galaxy S21 5G Özellikleri, Tasarımı ve Çıkış Tarihi

Samsung, Galaxy S20'de tanıtılan minimalist ön panel tasarımı ile övgü aldı ve bu sızan görüntüler, Güney Koreli şirketin trendi sürdürdüğünü gösteriyor.

5G Galaxy S21, 6.2 inçlik delikli ekran sayesinde önceki modelle neredeyse aynı görünüyor. Samsung yine ince çerçeveler kullanmış ve çene de biraz daha ince.

Tüm bunlar, 5G Galaxy S21 ve 5G Galaxy S20'nin neredeyse aynı boyutta olduğu anlamına geliyor. Her iki telefon da 151,7 mm uzunluğunda ve 7,9 mm kalınlığındadır; genişlikte küçük bir fark olmasına rağmen, Galaxy S21 71,2 mm genişliğinde, Galaxy S20 ise yalnızca 69,1 mm genişliğindedir.

Diğer özellikler arasında alttan konumlu bir hoparlör ve bir USB-C konektörü var. Sağ tarafta normal güç düğmesi ve ses yükseltici bulunuyor. Ne yazık ki 3,5 mm kulaklık girişi yok.

Samsung Galaxy S21 Batı'da yeni nesil Snapdragon 875 ve Avrupa'da ve diğer birçok uluslararası pazarda Exynos 1000 veya 2100 ile piyasaya sürülmelecek.

Bu yonga setleri muhtemelen en az 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile birleştirilecek. Daha fazla depolama alanı ve fazladan RAM içeren diğer yapılandırmalar da başlangıçta mevcut olacak.

Bataryaya gelince, Galaxy S21'in Galaxy S20'de kullanılanla aynı 4.000 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Yine de pil ömrü daha iyi olacak çünkü Samsung'un her ikisi de güç tüketimini azaltacak daha verimli 5G modemler ve 5nm yonga seti kullanması bekleniyor.

Son raporlar, Samsung'un 25W güç adaptörleri sunacağını iddia ediyor, ancak bunlar kutunun içinde gönderilmeyebilir.

Duyuru ve çıkış tarihine gelince, raporlar Samsung'un Galaxy S21, Galaxy S21 Ultra ve Galaxy S21+ modellerini Ocak ayında normalden tam bir ay önce duyurmak istediğini gösteriyor.

Bu da Samsung'un şubat ayında akıllı telefonları göndermeye başlamasına ve nihayetinde rekabet eksikliğinden yararlanmasına izin verecek.