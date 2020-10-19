Apple ürünler hakkında ayrıntılı bilgi sağlayan ASW sayfasından sızdırılmış bir görüntü, yeni iPhone 12 serisinin 5G bağlantısıyla ilgili önemli bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Çift SIM kullanırken 5G'yi açamıyorsunuz. Normal SIM kartınız ve eSIM'iniz ya 4G LTE hızlarında çalışıyor ya da bunlardan en fazla birini 5G'ye geçirebiliyorsunuz. Çift SIM kullanmak yeni iPhone 12'leri otomatik olarak 4G hızlarına düşürüyor.

iPhone 12'ler Çift SIM Kullanırken 5G Desteklemiyor

Perakendeciler ve operatörler için tasarlanmış SSS belgesi incelendi ve reddit.com/r/verizon'da paylaşıldı. İlgili maddeye göre çift SIM moduna geçildiğinde yani iki hat kullanıldığında, 5G her iki hatta da desteklenmiyor ve 4G LTE'ye dönülüyor. iPhone 12 sahipleri sadece eğer eSIM kullanıyorsa ve 5G destekli bir operatörden hizmet alıyorsa 5G erişimine sahip oluyorlar.

Spekülasyona göre Apple, yıl sonundan önce bunu yazılım güncellemesi yoluyla düzeltecek, ancak durumun gerçekten böyle olup olmayacağı henüz belli değil. Zira resmi bir açıklama yok. Yani sonsuza kadar böyle kalabilir.