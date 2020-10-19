Samsung Galaxy Note9, One UI 2.5'i aldıktan kısa bir süre sonra şimdi de Galaxy S9 serisi bu trene katılıyor. Bazı kullanıcılar OTA üzerinden güncelleme aldıklarını bildirmeye başladı. Bunun Galaxy S9 ve S9+'ın son büyük güncellemesi olması bekleniyor.

Samsung Galaxy S9 One UI 2.5 Güncellemesi

One UI 2.5 yazılım güncellemesinin donanım sürümü G96xFXXUCFTJ2'dir ve güncellemeyi alan kullanıcılardan ilki Almanya'daki cihazlar oldu. Ancak herhangi bir önemli sorun ortaya çıkmazsa Türkiye gibi diğer ülkelerdeki Galaxy S9 kullanıcılarının da One UI 2.5 almaya başlaması çok uzun sürmeyecek.

One UI 2.5 ile gelen en dikkat çekici özelliklerden biri, kablosuz DeX desteğinin yanı sıra Samsung'un gelişmiş işlevselliğe sahip yeni ve daha akıllı klavyesi ve de klavyenin doğrudan YouTube'da arama yapması özelliğidir.