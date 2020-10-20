Bir Reddit gönderisine göre Güney Kore merkezli altı Apple Watch SE sahibi kullanıcılar aşırı ısınma sorunları yaşadıklarını bildirdi. Rapora göre, sağlık odaklı özellikler barındıran bu giyilebilir cihazların bazılarında, ekranın hasar görmesine neden olacak boyutta ısınmalar yaşanıyor. Bu ısınmalardan birinde kullanıcının bileği yandı. Bazıları sorunu saat şarj olurken gördüklerini, diğerleri ise bileğinde yanma hissettiğini belirtiyor.

Aşırı Isınan Apple Watch SE'ler Bilek Yakıyor, Apple İade Almaya Başladı

Sorun, kullanımdan sonraki birkaç gün içinde ortaya çıkmakta ve yaşanan ısınmanın sonucu ise Apple Watch ekranındaki sarı nokta oluyor.

Sorun, Taptic Engine ile Digital Crown arasındaki ekran konektörlerinin üzerindeki alandan kaynaklanıyor gibi.

Sorun yaşadığını belirten altı kullanıcıdan üçü Apple'dan iade aldı. Apple önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapabilir.

Sorun oldukça ciddi olsa da, esasında yaygın görünmüyor ve görünüşe göre Apple Watch SE'nin Güney Kore'de satılan küçük bir grup modelle sınırlı.

Bu saat, daha pahalı modeli istemeyenler için bir bütçe alternatifi olarak Apple Watch 6 ile birlikte piyasaya sürüldü. Amiral gemisi modelinin temel özelliklerinin çoğuna sahiptir ve aynı tasarımı sunar, ancak daha eski bir işlemcisi var ve EKG takibi, her zaman açık ekran ve kan oksijen uygulamasından yoksun. 18 Eylül'de satışa çıktı.

İşte sorunlu birimlerin bazı resimleri: