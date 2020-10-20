iPhone sahibi olmanın avantajlarından biri satın alınacak çok çeşitli aksesuarların mevcut olmasıdır. MagSafe ile artık iPhone'unuz için resmi aksesuarlar bulabileceksiniz. Uyumluluk başta iPhone 12 ile başlıyor. İşte en iyileri.

En İyi iPhone 12 MagSafe Aksesuarları

MagSafe Şarj Cihazı

Elbette, MagSafe şarj cihazıyla başlıyoruz. Göründüğü gibi çalışır, iPhone'unuzu üzerine koyarsınız ve şarj olmaya başlar. Ayrıca yeni kılıflarla da çalışır, bu nedenle şarj etmeden önce çıkarmanıza gerek kalmaz. Bu şarj cihazı, şaşırtıcı olmayan şekilde, güç adaptörü olmadan geliyor, bu nedenle USB Type-C bağlantı noktasına ihtiyacınız olacak.

MagSafe iPhone Deri Cüzdan

Sırada, yepyeni bir aksesuarımız olan manyetik iPhone deri cüzdanı var. Evet, cüzdan kılıflar hep vardı ancak MagSafe sayesinde artık daha minimalist bir tasarıma sahip. Deri Cüzdan, iPhone 12'nizin arkasına yapışan tam anlamıyla tek yuvalı bir deri kesedir.

MagSafe iPhone 12 Silikon Kılıfı

Silikon kılıflar en popüler iPhone kılıfları arasında yer alıyor ve şimdi MagSafe uyumluluğu ile geri dönüyorlar. Kılıfların MagSafe'e sahip olmasının nedeni, büyük olasılıkla yeni düz kenarlı iPhone 12 tasarımının, kılıfların telefonları düzgün şekilde kavramasına izin vermemesidir. Çıkarması kolaydır.

MagSafe iPhone 12 Şeffaf Kılıf

Bu yılki şeffaf kılıf, bazılarının hoşlanmayabileceği şekilde tam olarak şeffaf değildir. Ancak MagSafe'in çalışması için mıknatıslar lazım. Bu nedenle artık şeffaf kasaların içinde gömülü çirkin bir metal halka var.

iPhone 12 OtterBox Figura MagSafe Özellikli Kılıf

OtterBox, ilk Apple MagSafe dışı kılıf için Apple ile anlaşma imzalamış üçüncü taraf üreticidir. Bu kılıflardan her biri birçok renk karışımı ile geliyor. Her biri benzersizdir ve çok iddialı bir havaya sahiptir.

iPhone 12 OtterBox Aneu, MagSafe

İlk bakışta Apple'ın Silikon kılıfları kadar basit görünseler de aslında biraz daha ilginçler. Her OtterBox Aneu serisi kılıf, biri arka diğeri yanlar için olmak üzere iki rengin birleşiminden oluşuyor. Küçük bir fark olabilir ancak kılıfı öne çıkarmak için yeterlidir. Kılıflar incedir ancak iyi tutuş sunuyor ve telefonunuzu düz bir yüzeye koyduğunuzda arka lensleri koruyan bir çıkıntı var.

OtterBox Aneu serisi kılıflar dört renkte sunulur: