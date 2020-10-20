iPhone 12, 12 mini, 12 Pro ve Pro Max Pil Kapasiteleri

Brezilyalı sertifikasyon kuruluşu ANATEL iPhone 12 batarya kapasitelerine ışık tutuyor. Yeni iPhone 12'lerin pil kapasiteleri bir kez daha beklendiği gibi oldukça düşük. Bu anlamda pil ömürleri de etkileyici düzeyde olmayacak gibi görünüyor.

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro ve Pro Max Pil Kapasiteleri

Özellikle iPhone 12'nin pil kapasitesi aslında iPhone 11'deki 3110mAh'den çok daha küçük. Ancak Apple iki cihazın da aynı pil ömrüne sahip olduğunu iddia etti. Bunun nedeni gelişen yonga seti, OLED ekran ve donanım optimizasyonları olabilir.

ModelPil KapasitesiKonuşma Süresiİnternet KullanımıVideo oynatma Ses oynatma
iPhone 12 Pro Max (2020)3687mAhxx2080
iPhone 12 Pro (2020)2815mAhxx1765
iPhone 12 (2020)2815mAhxx1765
iPhone 12 mini (2020)2227mahxx1550
iPhone SE (2020)1821 mAhxx1340
iPhone 11 Pro Max (2019)3969 mAhxx2080
iPhone 11 Pro (2019)3046 mAhxx1865
iPhone 11 (2019)3110 mAhxx1765
iPhone XS Max (2018)3179 mAh25131565
iPhone XS (2018)2659 mAh20121460
iPhone XR (2018)2942 mAh25151665
iPhone X (2017)2716 mAh21121360

ANATEL sunduğu listede iPhone 12'nin A2479 pilinin 300 tam şarj / deşarj döngüsüne kadar 2925,7 mAh pil kapasitesini koruduğunu belirtti.

iPhone 12 mini de pil tarafında (A2471) 300 döngüye kadar 2384,3 mAh kapasite sunuyor. iPhone 12'nin pilinin 2815 mAh'lik değeri ise pek iç açıcı değil. Ancak günü kurtarmaya yetecektir.

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