Xiaomi, Avrupa'dan başlayarak ambalajlarında ​​kullanılan plastiği %60 oranında azaltmayı taahhüt ettiğini açıkladı. Görünüşe göre bu adımın atıldığı ilk telefon Xiaomi Mi 10T Lite kutusu olacak. Apple'ın aksine, Xiaomi bunu kutusunda şarj cihazı sunmayı başararak yapıyor.

Xiaomi Kutudaki Plastiği %60 Düşürüyor, Hem de Şarj Cihazı ile

Xiaomi, plastiği 60% düşürürken burada sadece perakende kutusundan bahsediyor, içeriğinden değil. Dolayısıyla tüm standart Xiaomi aksesuarları hala kutuda olacak. Yani Xiaomi bu aksesuarları kutudan çıkarıp sonra tekrar ayrı olarak satmayacak. Buna şarj cihazı, USB-C kablosu ve hatta kılıf dahildir. Mi 10 Lite (T olmayan), bu yılın başlarında piyasaya sürüldüğünde kutusunda aynı aksesuarlar ile geldi.

Bu girişim aslında Apple'a verilen ince bir cevap. Zira Apple geçtiğimiz günlerde, doğayı düşündüğü öne sürerek şarj cihazını ve kulaklığı kutudan kaldırmıştı.

Ne var ki geçmişte bazı ironik örnekler de gördük. Rakipler, Apple 3,5 mm kulaklık jakını çıkardığında şirkete gülmüştü. Ancak bir sene sonra aynısını yapmışlardı. Tarih tekrar edecek mi göreceğiz.

Yine de ihtimaller, en azından amiral gemileri için. Zira Xiaomi'nin kutudan çıkan şarj cihazını çıkarabilecek kadar marka algısı yok. Aynı zamanda iPhone 12 için ihtiyacınız olan 20W USB adaptörlerini bulmak oldukça yaygınken, Xiaomi cihazların desteklediği 100W kablolu veya 80W kablosuz şarj cihazlarını bulmak çok daha zordur. Özellikle de bunlar Mi telefonların önemli satış noktalarıyken.

6/64 GB Mi 10T Lite modeli için sunulan fiyat 250 €. Atlantik Mavisi rengi (yukarıda resmedilmiş olan) ve Gül Altın rengi ile yarın sevkiyata başlayacak.