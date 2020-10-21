Çoğunuz Samsung Galaxy S20 kılıflarının S20 FE'ye uygun olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Maalesef bu sorunun cevabı "hayır". Bu iki cihaz birçok benzerliği paylaşsa da, kılıfları farklıdır. Öyleyse en iyi Samsung Galaxy S20 FE kılıflarını görelim.

En İyi Samsung Galaxy S20 FE Kılıfları

Resmi Galaxy S20 FE kılıfları da aslında oldukça iyidir. Tek eksileri biraz pahalı oldukları gerçeği. Ancak merak etmeyin çünkü seçenekleriniz bol olacak.

Samsung Galaxy S20 FE Silikon Kılıf

Resmi Samsung Galaxy S20 FE kılıfı, zarif ve şık bir tasarım ve kauçuk bir his sunuyor. Nispeten incedir ve kavrama konusunda size yardımcı olarak kazayla düşme riskini en aza indirir. Lacivert ve Beyaz olmak üzere iki renkte mevcuttur.

Samsung Galaxy S20 FE Şeffaf Ayaklı Kılıf

Standlı şeffaf kılıf TPU polimer yapıdadır. Güvenilir koruma ve şeffaf arka kısım sunar. Çok incedir ve Galaxy S20 FE'nize fazladan pek bir hacim katmaz.

Resmi Samsung S-View Kapaklı Kılıf

S-View Flip Cover hem ön hem de arkadan koruma sağlar. Önde yarı saydam bir kısım vardır ve saat ve pil gibi bilgileri görmenizi sağlar. Kılıfı açmadan aramaları cevaplayabilirsiniz ve anti mikrobiyal kaplama koruma sağlar. 49.99$ fiyatta olduğundan biraz pahalıdır.

OtterBox Symmetry Serisi Kılıf

İşte OtterBox'tan bir başka birinci sınıf Samsung Galaxy S20 FE kılıfı. Kılıfa entegre edilmiş gümüş bazlı antimikrobiyal katkı maddesi ile antimikrobiyal işlemden geçirilmiştir. Mikrop gelişimini engeller ve birçok yaygın bakteriye karşı koruma sağlar. Askeri standart MIL-STD-810G 516.6'ya göre 3 kat daha fazla düşüşe dayanacak şekilde DROP+ derecesine sahiptir.

Caseology Parallax

Üçüncü taraf kılıflara geçersek, Caseology'nin bu Parallax Samsung Galaxy S20 FE kılıfı gerçek bir güzelliktir. Parallax kılıflar, gelişmiş ergonomi ve güvenli tutuş sağlayan 3B geometri deseniyle şık ve zarif tasarımlarıyla bilinir. Çift katmanlı tamponlar, kılıfın kablosuz şarj dostu olmasını sağlarken düşme testi sertifikasında askeri düzeyde koruma sağlar. Fiyatı nispeten uygundur.

Spigen Rugged Armor Case

Daha uygun fiyatlı ama yine de yeterli koruma sunan bir şey istiyorsanız, Spigen en iyilerden. Rugged Armor Galaxy S20 FE kılıf, örümcek ağı desenine, şok emilimi için hava yastığı teknolojisine ve ekranı korumak içinse yükseltilmiş dudaklara sahip. Ayrıca karbon fiber desenleri gayet şık.

Spigen Ultra Hybrid

Spigen'den şeffaf bir kılıfın stilini ve tasarımını yansıtan ancak sert zırhlı bir kılıfın ek korumasını sunan bir seçenek. Spigen Ultra Hybrid Galaxy S20 FE kılıfı, dayanıklı PC sırtına sahip TPU tampon kullanan hibrit teknolojiyle üretilmiş. Ekranı korumak için yükseltilmiş dudaklar, hoş dokunsal düğmeler ve büyük kablo kesikleri var. Şeffaf tasarım, Galaxy S20 FE'nin orijinal renginin görünmesini sağlayacak.

Anccer Newborn Series

Anccer Newborn Serisi Galaxy S20 FE kılıfı, kırmızı ve mavi renk çeşitleri ile gelen son derece şık bir deri kılıftır. Her şeyi güzel gösterir ve telefonu korumanıza yardımcı olan katmanlı bir tasarıma sahiptir. Hepsi yüksek kaliteli deri ile kaplanmış sert bir PC katmanı ve şok emici başka bir katmanı var. Ekranın etrafındaki 1 mm yüksekliğindeki dudak, potansiyel düşmelerden korunmasını sağlarken, arkadaki deri dokunması hoş ve güvenli bir tutuş sağlar.