iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun 4G ağa göre 5G ağlara bağlandığında pilini daha hızlı tüketeceği zaten belliydi, ancak ne kadar hızlı tüketeceğini bilmiyorduk. Şimdi ortaya çıkan pil testleri sayesinde, 150 nit ekran parlaklığında çalıştıran bir tarayıcı komut dosyası üzerinden 30 saniyelik aralıklarla yeni bir web sayfasının yüklendiği Tom's Guide testinde ilginç sonuçlar elde edildi.

iPhone 12'nin 5G'deki Pil Ömrü Samsung'un Gerisinde

Bu koşullar altında iPhone 12, 5G'de 8:25 saat ve 4G'de 10:23 saat pil ömrü sundu – bu yaklaşık %20'lik bir fark demek ve halihazırda kısa olan pil ömrü adına önemli. iPhone 12 Pro ise biraz daha iyi performans gösterdi. LTE'de 11:24 saat alırken 5G'de 9:06 saat aldı. Yine yaklaşık %20 daha düşüktü. iPhone 12, 4G ile gelen iPhone 11 ile karşılaştırıldığında ondan 53 dakika daha kısa pil ömrü sunuyor. iPhone 12 Pro ise iPhone 11 Pro'dan tam olarak bir saat daha uzun dayanıyor.

Daha büyük 4.000 mAh ve 4.500 mAh pillerle gelen Galaxy S20 ve S20+, 60 Hz'de test edildiğinde iPhone 12 ve 12 Pro'yu geçiyor. Ancak 5G tarama testini, en yüksek 120 Hz yenileme hızında çalıştırırken iPhone ikilisinin gerisine düşüyor. Google Pixel 5 ve OnePlus 8T ise daha yüksek ekran yenileme hızında bile (sırasıyla 90Hz ve 120Hz) iPhone 12 ikilisini geride bırakıyor.

iPhone 12 ve 12 Pro, pil kapasitesi açısından Apple'ın yeni iPhone ailesinde tam ortada yer alıyor. Daha küçük iPhone 12 mini ve daha büyük iPhone 12 Pro Max'in nasıl pil ömrü sunduğunu görmek ilginç olurdu.

Ayrıca, iPhone 12 serisinin, yaptığınız işe bağlı olarak otomatik olarak 5G veya 4G arasında geçiş yaptığını belirtmek gerekir. Ekran kapalıyken müzik dinlemek telefonun varsayılan olarak LTE'ye geçtiği bir senaryo.