Apple'ın Ürünlerini Abartılı Gösterme Taktikleri

Apple'ın bu afişi gösterebilmek için bataryayı küçülttüğünü biliyor muydunuz?

Apple'a dair fikriniz ne olursa olsun, tek bir şey reddedilemez, şirket sunumları büyük bir incelikle yapar. Her bir söz dikkatle seçilir ve tek amaç ürünü sahnede en iyi şekilde göstermektir ve bunun için her yol mübahtır. "Fantastik", "harika" ve "muhteşem" gibi kelimeler her sunuya cömertçe serpilirken "ucuz" gibi diğer kelimeler asla Apple'ın kelime dağarcığında olmaz. Bu yazıda Apple'ın bu sinsi ve sık sık yanıltıcı pazarlama yöntemlerini daha iyi fark etmenizi sağlayacağız.

Apple'ın Ürünlerini Normalden Abartılı Gösterme Taktikleri

Kıyaslamalar söz konusu olduğunda Apple belki de en üstü kapalı konuşan şirkettir. "Önceki iPhone'dan iki kat hızlı", "bir telefondaki en iyisi", "bir iPhone'da ilk kez" gibi sözleri hangi iPhone ya da telefon olduğunu belirtmeden kullanırlar ve çoğu zaman yanıltıcıdır. Apple'ın sunuda asla bahsetmediği şeylerse asıl önemli olan konular olur.

"Önceki iPhone'dan daha iyi"

Bu yıl piksel sayısı aniden önem taşır oldu.

Apple'ın belki de en zayıf karşılaştırmasıdır. Bir şeyin önceki iPhone'dan daha iyi olduğunu söylerler ancak aslında o özellik bir iPhone'daki en iyisi değildir, geçmişte daha iyi iPhone'lar olmuştur. Örneğin, iPhone 12, 11'den incedir ama en ince iPhone değildir; olsa elbette defalarca bahsedilirdi. Apple'ın nesiller arasında yaptığı değişiklikler her zaman bir sonraki iPhone'da bahsedecek bir geliştirme olmasını sağlıyor.

"Bir iPhone'da ilk"

Apple, ultra geniş kamerayı iPhone'a nihayet eklemeye karar verdiğinde alışılmış bir özellik halini almıştı.

iPhone'a yeni bir özellik eklendiği harika bir haberdir çünkü Apple mühendisleri sayesinde artık milyonlarca kullanıcının hayatlarını daha iyi hale getirecek bir özellikler olmuştur. Ancak "Bir iPhone'da ilk" çoğu zaman "diğer telefonlarca uzun zamandır olan bir özelliği nihayet eklemeye karar verdik" anlamına gelir. Örneğin ters kablosuz şarj gibi. Apple isterse ekleyebilir ancak eklememeyi seçer. Böylece bir sonraki modelde övgüyle bahsedebilir.

"Bir iPhone'da şimdiye kadarki en iyisi"

Yeni bir telefonun sunumu sırasında kullanılan en yaygın ifadelerden biridir. En büyük ekran, en büyük pil, en hızlı şarj, bu cümlenin önüne birçok başarı ifadesi ekleyebilirsiniz. Buradaki anahtar kelime elbette "iPhone'daki" oluyor.

Bunu duyarsanız, bu kategoride iPhone'u nesnel olarak geride bırakan başka telefonlar olduğuna işarettir. Yukarıda bahsedilenler, Apple'ın en iyi olmaktan çok uzak olduğu alanlardır.

Geniş Android telefon yelpazesinde "en iyi" ifadesi farklı cihazlar arasında yayılır; birinin ekranı en büyüğüdür, diğerinin pili en büyüktür, biri ise en hızlı şarj olan telefondur.

"Bir akıllı telefonda şimdiye kadarki en iyisi"

Rakamlar büyük, orası kesin.

Hiç kuşkunuz olmasın, Apple, iPhone'un bir konuda en iyinin en iyisi olduğunu biliyorsa bunu size söyler. Bunun en güzel örneği çipleridir. Rakamlar, Apple’ın silikonunun Android telefonlar için mevcut en iyi çiplerden daha iyi performans gösterdiğini gösteriyorsa "Bir iPhone'daki" ifadesinin yerini hızla "herhangi bir akıllı telefondaki" alır.

Apple’ın açılış konuşmalarını düzenli olarak dinlerseniz bu cümlenin çok sık kullanılmadığını, ancak yeri gelirse çokça vurgulandığını fark edeceksiniz.

"Bir akıllı telefonda ilk"

Bu belki de en imrenilen ifadedir. 5nm A14 yongasında olduğu gibi rakipler tarafından birkaç ay içerisinde geçilecek olsa bile Apple bu dalgayı bir kez yakaladığında kolayca bırakmaz. Elbette Apple'ı başarılarından uzaklaştırmıyoruz zira iPhone'ların bazı özellikleri gerçekten takdire şayan. Ancak bu ilkler giderek azalıyor ve azalıyor. Bu nedenle bir tane varsa şirket pazarlama amacıyla bunu mümkün olduğunca sağmaya çalışıyor.

Şüpheli ifadeler kullanma

Apple ürünlerinin gerçekte olduklarından daha iyi görünmelerini sağlayacak şekilde sunmanın yollarını biliyor. Bunun bir yolu, teknolojiye aşina olmayan kişilerin farklı bir anlam ifade ettiğini düşündüğü belirli kelimeler veya cümleler kullanmaktır.

Örneğin bu yılki iPhone 12 Pro Max, "5X optik yakınlaştırma aralığı" ile geliyor. Bunun, bir nesneyi 5 kat daha büyük göstermek için bu optik yakınlaştırmanın kullanabileceği anlamına geldiği anlaşılabilir. Ancak Apple gerçekte ultra geniş açılı kameranın sunduğu 0,5X yakınlaştırma ile telefoto kameranın 2,5X yakınlaştırması arasındaki aralığı ifade ediyor.

Zira gerçek 5X optik yakınlaştırmalı kameralara sahip rakip akıllı telefonlarla kıyaslandığında Apple burada iPhone'nun 2 kat daha kötü görüneceğini bilir.

Apple'ın bahsetmediği şeyler asıl önemli olanlardır

Eskiden öne çıkan özellikler bugün uygun fiyatlı cihazlara hızlıca eklenmeye başlandığından tüm akıllı telefon üreticileri artık amiral gemisi telefon satmakta giderek zorlanıyor. Apple söz konusu olduğunda işi daha zor.

iPhone 11 ailesine göz atalım. Apple geçen yıl pil ömrünün iyileşmesinden ve cihazlarında kaç saat video izlenebildiğinden bahsetti. Bununla birlikte telefonlara eklenen daha büyük batarya nedeniyle cihazların biraz daha kalın ve daha ağır olduğundan bahsetmedi. Peki, öyle olsun.

Ancak bu yılki iPhone 12 duyurusuna bakalım. Yeni telefonların ne kadar ince ve hafif olduğu hakkında konuşmaya zaman ayrıldı. Ancak pil ömründen hiç bahsedilmedi. Bunun yerine slaydın köşesine sıkıştırılmış şu cümle kullanıldı: "Harika pil ömrü".

Bu sefer köşeye gizlenen pil ömrü bilgisi

Sebep? Yeni iPhone'lar öncekilerden daha küçük pillere sahip. Ve daha verimli çip bunu kısmen telafi ediyor. Apple'ın kendi karşılaştırması yeni iPhone 12 Pro'nun 1 saat daha az video oynatma süresi sunduğunu gösterir. Dolayısıyla Apple için bahsedilmeye değer değildir.

"Pro"fesyonel kullanıcılar nasıl olsa video oynatma süresini önemsemez, öyle değil mi?

Android amiral gemileri dünyasında yeni bir modelin pil kapasitesinin azalması büyük öfkeye yol açacaktır. Ancak Apple, iPhone pillerinin kapasitesini listelemiyor bile, bunun için sertifika belgelerine ve sökümlere bakmak zorundayız.

O halde şimdiden bir tahmin yapalım ve pil ömrünün gelecek yılki iPhone 13 sunumunda büyük rakamlarla gösterileceğini söyleyelim.

Apple'ın yeni bir iPhone sunarken gerçekten ne söylediğini anlamak ve ürünün gerçekte nasıl olduğu hakkında daha iyi fikir edinmek için nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyorsunuz.