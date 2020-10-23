Apple 2020'de karbon emisyonlarını bahane ederek kutularında aksesuar sunmamaya karar verdiğini açıkladı. Herkes bunun Apple'ın ekstra birkaç milyar dolar kâr elde etmek için planladığını biliyor. Şirket iPhone 12 ve 12 Pro perakende paketinin yanı sıra iPhone 11, SE (2020) ve iPhone 11, SE (2020), XR paketinden de şarj cihazı ve kulaklıkları çıkardı. Ancak Fransa, üreticilerin kanunen kulaklık göndermesini şart koşuyor, bu nedenle Apple, EarPod'ları iPhone kutularına koymak zorunda kaldı.

Fransa, Apple'ın iPhone 12 ile Planladığı Kâra Engel Oldu

Ancak Apple'ın yeni küçük iPhone perakende kutusu dünya genelinde standart olduğu için, EarPod'ları sığdırması zordu. Bu nedenle iki kutu kullandı. Ne var ki Apple'ın hala şarj cihazı vermediğini, yalnızca kulaklık verdiğini belirtelim.

Bu yeni büyük kutuda EarPod'lar ve yeni standart küçük iPhone kutusu var. Apple, müşterilerine mevcut şarj cihazlarını ve EarPod'ları kullanmalarını tavsiye ediyor, ancak yeni bir 19 $ / 25 € 20W kablolu şarj cihazı ve 39 $ / 45 € kablosuz MagSafe şarj cihazı satmaktan da geri durmuyor. Dahası eksik olan şarj cihazı ve kulaklık ücretini ürünün fiyatından düşmüyor.