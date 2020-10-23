Huawei Mate 40, yeni Mate 40 serisinin giriş seviyesi modelidir ve Pro'nun birkaç g-dikkat çeken özelliğinden yoksun olsa da hala oldukça yetenekli bir telefondur. Ekran daha küçük yani 6.76 inç yerine 6.5 inç. Ayrıca daha düz. 88 derece yerine 68 derece eğime sahip. Ayrıca Mate 40 Pro ve Pro+'daki 2772x1344px'e kıyasla 2376x1080px çözünürlükle gelir. Ancak görünüşte bir fark yoktur. Hala 90Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme ve en önemlisi hala bir OLED ekranı var.

Huawei Mate 40 Özellikleri: 6.5 İnç OLED, Üçlü Kamera ve Kirin 9000E

Arka taraftaki üçlü kamera kurulumu periskopsuzdur ve daha gelenekseldir. Mate 40, şu anda piyasadaki en büyük sensöre sahip: Ana 50MP f / 1.9 kamerayla geliyor. Ancak bir 16MP f / 2.2 ultra geniş lensi ve 8MP f / 2.4 3x telefoto kamerası da var.

Kirin 9000E yonga seti, Mate 40 Pro'nun sunduklarının bir adım altında. Mate 40, aynı sekiz çekirdekli CPU'ya sahip ancak Kirin 9000'in normal 24 çekirdekli GPU'su burada 22 çekirdeğe dönüşüyor. 9000'in iki büyük çekirdekli NPU'su burada tek büyük çekirdekli NPU halini alıyor. RAM ise Pro'daki 12 GB değil, 8 GB oluyor.

Son büyük fark, pil ve şarj. Mate 40, daha yavaş 40W kablolu şarjla geliyor ve kablosuz şarj söz konusu değil. Bataryası 4.200mAh ile daha küçük.

Huawei, Mate 40'ın ne zaman mağazalara girmesini bekleyebileceğimizi açıklamadı, ancak 8GB RAM ve 128GB depolama alanıyla gelen modelin fiyatı 899 € olacak.