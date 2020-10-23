iPhone 12 serisi iPhone 11'e kıyasla kimileri için bir yükseltme ancak kimileri içinse bir gerilemedir. iPhone 12 Pro/Max ve iPhone 11 Pro/Max karşılaştırması yaptığımızda bu yazıda buna kendiniz karar verebileceksiniz. Belirtelim, biz de bir yükseltme olduğundan tam olarak emin değiliz.

iPhone 12 Pro/Max ve iPhone 11 Pro/Max Karşılaştırması

iPhone 12, iPhone 11'in ekran boyutlarıyla gelir ancak LCD yerine OLED ekran teknolojisini sunar. Diğer her şey ise Apple'ın şimdiye kadar sunduğu özelliklerden yer yer ileri ve yer yer geridir.

Düz kenarlar, 5G bağlantısı ve yeni A14 işlemcinin yanı sıra bir takım kamera iyileştirmeleri iPhone 11'den iPhone 12'ye geçilir mi sorusunu akla getiriyor.

iPhone 12 Pro / Max – iPhone 11 Pro / Max renkleri

Pasifik Mavisi — Gece Yeşili

Grafit — Uzay Grisi

Gümüş

Altın

Pasifik Mavisi serinin yeni rengi ve griye çalan soluk bir mavi olarak tanımlanabilir. Ne yazık ki Gece Yeşili'nin yerini alıyor çünkü Gece Yeşili en sevilen iPhone 11 Pro rengiydi.

iPhone 12 Pro Max ve iPhone 11 Pro Max ekranı

6,7 inç — 6,5 inç

Ceramic Shieid — Gorilla Glass

2778 x 1284'e karşı 2688 x 1242 piksel

Aradaki en belirgin fark elbette ekran boyutu. 6.7 inç dolayları artık günümüzün sınırlarını oluşturuyor. Bundan yukarısı taşınabilirlik anlamında kötüdür. Ceramic Shield daha dayanıklı olsa da her ekran hala kırılabilirdir ve yeterince sağlamaz. Çözünürlük ise yine önemsiz bir detay. 6.7 inç önemli bir fark ancak 6.5 inç de küçük bir ekran sayılmaz; artı daha taşınabilirdir.

iPhone 12 Pro ve iPhone 11 Pro ekranı

6,1 inç — 5,8 inç

Seramik Kalkan — Gorilla Glass

2436 x 1125 — 2532 x 1170 piksel

458 PPI'a karşı 460 PPI

5.8 inç iPhone 11 Pro – 6.1 inç iPhone 12 Pro'ya kıyasla oldukça küçüktür. Ancak ondan daha da küçüğü olarak 5.4 inç iPhone 12 var. 5.4 inç ancak telefon görüşmeleri için pratik olacakken 6.1 inç bir iPhone'u video izleme ve oyun oynamak için kullanabilirsiniz. 5.8 inç hala çeşitli web görevleri için baş ağrıtacak kadar küçüktü.

iPhone 12 Pro / Max ile iPhone 11 Pro / Max teknik özellikleri

Apple A14 5nm — Apple A13 7nm yonga seti

128 GB — 64 GB temel depolama

5G — 4G LTE bağlantısı

6 GB — 4 GB RAM

Daha büyük pil

6'ya karşı 4 metre su geçirmezlik derinliği

Apple'ın yeni iPhone 12 2020 modellerinin dördü iPad Air 4 ile duyurulan A14 Bionic yonga setinden güç alıyor. Bu da bir akıllı telefonun içinde bulunan ilk 5nm yongadır. İçinde 15 milyar transistör bulunan (A13'te 8,5 milyar), A14 Bionic, performansta pek büyük bir sıçrama sunmazken enerji verimliliğinde sunuyor. Ancak küçülen bataryası pil ömründe iPhone 11'in gerisinde kalmasını sağlıyor. Bu da biraz gülünç ve satın alırken düşündürücü bir faktör.

6GB RAM'in Pro'larda ve diğer varyantlarda ise 4GB RAM olacağı bildiriliyor. Dört telefonun da hem yüksek bantlı mmWave 5G sinyalleri hem de düşük ila orta bantlı Alt-6GHz 5G sinyalleri ile çalışması bekleniyor.

iPhone 12 Pro / Max ve iPhone 11 Pro / Max kamera

2,5x — 2x telefoto optik yakınlaştırma

Sensor Shift OIS — Single OIS

5 mm daha büyük 7P — 6P lensler

F / 1.6 — F / 1.8 geniş açılı lens diyaframı

Düşük ışıkta daha iyi çekimler için daha büyük sensör ve pikseller

AR / VR uygulamaları için LiDAR kamera

Dolby Vision video, Smart HDR 3, Deep Fusion 2, Gece Modu Portreleri

iPhone 12'ler biraz daha iyi gece modu çekimleri, 2 ila 3 kat daha hızlı otomatik odak, daha iyi OIS ve ek LiDAR derinlik kamerası var. Apple ileride geniş açı kamerayı f/1.6'ya çıkartarak iPhone 11'den daha çok ışık almasını sağlamayı amaçlıyor. Yine de her iki cihaz da hala harika fotoğraflar çekiyor.

iPhone 12 Pro Max ve iPhone 11 Pro Max pil ömrü

3687 mAh — 3969 mAh pil

20 saat video oynatma

12 saatlik video akışı

80 saat ses çalma

Daha küçük batarya ve daha büyük ekran iPhone 12 Pro Max'e pil ömrü tarafında fazla bir fayda sağlamıyor. Dolayısıyla burada bir geliştirme beklemeyin.

iPhone 12 Pro ve iPhone 11 Pro pil ömrü

2815mAh ile 3046mAh

17 vs 18 saatlik video oynatma

iPhone 12 Pro ve 11 Pro modelleri için de durum benzer. Pil kapasiteleri küçülüyor ve ekran büyüdüğünden pil ömründe geliştirme olmuyor. Aksine, yeni iPhone'da pil ömrü 1 saat daha kısa.