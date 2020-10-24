Apple'ın yeni 5G iPhone 12 serisi ile yoğun şekilde tanıttığı yeni özelliklerden biri de Ceramic Shield oldu. Apple ve Corning, Apple'ın "bir akıllı telefondaki en dayanıklı cam" dediği şeyi geliştirmek için birlikte çalıştılar. Apple, Ceramic Shield ekranının geçen yılki modellerde kullanılan cama göre kırılmasının veya çizilmesinin dört kat daha zor olduğunu iddia ediyor. Kanadalı MobileReviews-Eh tarafından yayınlanan videoya göre, iPhone 12 serisinde kullanılan ekran gerçekten de iPhone 11 serisinde bulunandan daha dayanıklı.

iPhone 12'nin Ceramic Shield'i Ne Kadar Dayanıklı? İşte Cevap

Site tarafından yapılan testlerde iPhone 11'in 352 Newton'a eşit kuvvete dayanabildiği, iPhone 12'nin camının ise 442 Newton dayanıklılığa ulaştığı bulundu. Bu da Ceramic Shield'in iPhone 12 ekranını önceki iPhone'dan %26 daha dayanıklı yaptığı anlamına geliyor. Anahtarlar, madeni paralar ve hatta bir maket bıçağı gibi bazı nesneler ekrana sürtündü ve herhangi bir çizik yaratmadı.

Mohl sertlik testi, genellikle akıllı telefon ekranlarında kullanılır ve çizilmelere ve aşınmalara karşı dirençlerini ölçmeye yarar. Dayanıklılık puanı bilinen belirli malzemeler, iz bırakıp bırakmadığını görmek için ekrana sürtülür. Bu testi kullanarak iPhone 12, cam dayanıklılığı testinde 6 puan aldı. Ekrana sürülen malzeme 8 seviyesine getirildiğinde çizikler belirgin olmaya başladı. Karşılaştırma yapılırsa iPhone 11 de 6 puan almıştır.

iPhone 12'nin arkası kolayca çizildiğinden sonuçlar yeni telefonların arkasında Ceramic Shield kullanılmadığını gösterdi. 3 metrelik düşüş iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun ön camına hafif hasar verirken arkadan yapılan düşürme testinde her iki birimin de arka camı kırıldı.

Buradan elde edilen sonuç, iPhone 12 ön camı bir miktar daha dayanıklı olsa da (4 kat olmadığı ortada) arka cam hala kırılgan ve dolayısıyla kılıf kullanmak şart denebilir.