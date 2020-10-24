Samsung ile ilgili popüler ve isabetli sızıntılara imza atmasıyla bilinen Ice Universe, bizlere yaklaşmakta olan Samsung Galaxy S21+ serisinin tasarımı hakkında bazı ipuçları veriyor. Buna göre iki model olacak ve Samsung Galaxy S21 ailesinin Ocak ayında çıkış yapacağı bildiriliyor.

Samsung Galaxy S21+'lar Böyle Görünecek

Görüntülerdeki cihazlarda düz panel tüm telefonu çepeçevre sarıyor ve ön yüz boyunca simetrik bir şekilde uzanıyor. Yani çene boyutları eşit. Kaynaklar doğruysa, Samsung Galaxy S21 serisi en ince alt çerçeveye ve en yüksek ekran-gövde oranlarından birine sahip olacak.

Galaxy S21'in düz bir panele sahip olması bekleniyor ve S21 Ultra ise kavisli bir ekran sunacak.

Samsung Galaxy S21 serisi ile ilgili söylentiler bir süredir ortalıkta dolaşıyor ve duyuruya aylar kaldı. Ortada 6.2 inçlik bir model olacak. Ardından 6.5 ve 6.8 inç iki model daha olması gündemde. Cihazlarda 3.5 mm kulaklık yuvası bulunmayacak.

Cihazlar Snapdragon 875 ile gelecek ve Avrupa'da ve diğer birçok uluslararası pazarda Exynos 1000 veya 2100 sürümleri olacak. Son raporlar 25W şarj hızına işaret ediyor.