Açılmayan Android telefonu yedeklemek için sunulan Mobile Recovery yazılımını kullanabilirsiniz. Önceden Android cihazınızı root'ladığınızdan emin olun. Aksi takdirde, MiniTool Mobile Recovery çalışmayacaktır. Dahası Android telefonunuzda USB hata ayıklamanın önceden etkin olması gerekiyor. Aksi takdirde yazılım çalışmayacaktır. Bu şartlar sağlanmıyorsa ikinci adımda SD karttan veri kurtarmayı anlattık.

Açılmayan Android Telefonu Yedeklemek

Şartlar tamamsa, şu yazılımı bilgisayarınıza indirerek başlayın. Windows ve Mac versiyonlarını üstten görebilirsiniz:

Adımlar

Adım 1: Windows 7/8/10 sistemini çalıştıran bilgisayarınızda MiniTool Mobile Recovery'yi çalıştırın ve Recover from Phone adlı sol modüle tıklayın.

Adım 2: Android cihazınızı USB kablosuyla PC'nize bağlayın.

Adım 3: Desteklenen dosya türleriyle birlikte iki tarama yöntemi listelenir:

Deep Scan : Bu tarama yöntemi varsayılan olarak işaretlidir. Kişiler, mesajlar, resimler, arama geçmişleri, videolar, sesler ve belgeler dahil olmak üzere daha fazla dosyanın kurtarılabilmesi için tüm cihazı taramak üzere tasarlanmıştır. Ancak, bu mod daha fazla zaman alır.

: Bu tarama yöntemi varsayılan olarak işaretlidir. Kişiler, mesajlar, resimler, arama geçmişleri, videolar, sesler ve belgeler dahil olmak üzere daha fazla dosyanın kurtarılabilmesi için tüm cihazı taramak üzere tasarlanmıştır. Ancak, bu mod daha fazla zaman alır. Quick Scan: Bu mod yalnızca kişileri, arama kayıtlarını ve kısa mesajları kurtarmayı destekler. Cihazınızı hızlı bir şekilde tarayacaktır.

Adım 4: Program açılmayan Android telefonunuzu analiz edecek ve ardından tarama başlatacak.

Adım 5: Bir süre sonra tarama sonucu arayüzüne gireceksiniz. Sonucu listelemek için dosya türünü tıklamanız yeterlidir.

Soldan kurtarmak istediğiniz ögeleri seçin. Menüde WhatsApp'tan uygulama görsellerine ve düz metinlere kadar uzanan bir liste mevcut.

İpucu: Ücretsiz sürümün her seferde her dosya türünden yalnızca 10 dosyayı kurtarabilme sınırı var. Android telefondan açılmayan daha fazla veriyi kurtarmak için gelişmiş sürümü satın alabilirsiniz.

Adım 6: Ardından, varsayılan depolama yolunu gösteren küçük bir pencere açılır. Seçili dosyaları başka bir konuma kaydetmek istiyorsanız, değiştirmek için Browse'a tıklayın. Son olarak, Recover düğmesini tıklayın.

Açılmayan Android Telefonda SD Karttaki Verileri Kurtarmak

Ya Android telefonunuz rootlanmadıysa veya USB hata ayıklama etkin değilse? Telefonunuzda SD kart varsa, açılmayan Android telefondaki SD kart dosyalarını kurtarabilirsiniz.

Adım 1: MiniTool Mobile Recovery'yi çalıştırın ve ardından Recover from SD-Card mode (SD Karttan Kurtar) seçeneğine tıklayın.

Adım 2: SD kart bilgisayara doğrudan bağlanamayacağından, SD'yi bir SD kart okuyucuya takmanız ve SD kartınızı bilgisayarınıza bağlamanız gerekecek.

Bundan sonra, devam etmek için İleri'ye tıklamanız gerekir.

Adım 3: Ardından, takılı kartı seçmek için aşağıdaki arayüze girin.

Adım 4: Ardından, SD kart analiz edilecek ve taranacak, tarama sonucuna gidilecek. Açılmayan Android telefondan resimleri kurtarmak istiyorsanız, soldaki listeden "Camera", "Screenshot", "App Picture" veya "Picture"ı tıklayın, öğeleri görüntüleyin ve ardından ihtiyacınız olanları kontrol edin.