Googlefier Nasıl Kullanılır? Huawei Telefona Kolayca Google Hizmetler Kurmak

Huawei kısa süre önce Mate 40'ı duyurdu, ancak şirketin diğer tüm yeni telefonları gibi Google uygulamalarının eksikliğinden dolayı ilgiler azaldı. Bu uygulamaları ve ilgili hizmetleri Huawei ve Honor telefonlarına yüklemek mümkündür, ancak şimdiye kadarki süreç biraz sıkıcıydı ve onlarca adım içeriyordu. Googlefier bunu değiştirmek istiyor: Tek adımlı bir çözüm sunmuyor ancak her şey kolaylaşıyor.

Googlefier Nasıl Kullanılır? Huawei Telefona Google Hizmetler Kurmak

Uygulama, XDA Developers forum üyesi bender_007 tarafından oluşturuldu ve buradan indirilebilir. APK formatındaki dosyayı dosyayı Huawei veya Honor telefonunuza yükledikten sonra uygulamaya dönüşecek ve istediği tüm izinleri vermeniz ve ardından size verdiği talimatları izlemeniz gerekiyor.

Yöntem, Mate 30 lansmanının ardından popüler hale gelen LZ Play'i kullanıyor. Uygulamada görüntülenen tüm adımları tamamladıktan sonra Google Play Store'u Huawei/Honor cihazınıza yükleyecek, Google hesabınıza giriş yapabilecek ve ardından ihtiyacınız olan diğer tüm Google uygulamalarını indirebileceksiniz.

EMUI 10 çalıştıran P40 Pro'da ve başka bir MatePad Pro'da tüm süreç yaklaşık beş ila yedi dakika içinde tamamlandı. İşleme fabrika ayarlarına sıfırlayarak başlamanız öneriliyor (ancak şart değil). Devam etmeden önce tüm verilerinizi, dosyalarınızı ve mesajlarınızı yedekleyebilirsiniz. Googlefier hem Huawei hem de Honor cihazlarda çalışır.

Kuruluma Dair Merak Edilenler

Kurulum APK'yi kurmaktan ibaret ancak hangi Huawei ve Honor cihazlarda neye göre çalıştığı değişebiliyor.

Hangi cihazlar destekleniyor? Şu anda Android 10 ve Emui10 çalıştıran Huawei / Honor cihazlar destekleniyor. Ancak Firmware yazılımı sürümlerine bağlı olarak sınırlamalar var.

LZplay lazım olacak mı? Hayır. Kurulum tamamlandıktan sonra onu kaldırabilirsiniz.

Cihazımda çalışıp çalışmadığını nasıl anlarım? LZplay çalışıyorsa işlem %99 başarılı demektir.

LZplay'in yok ama hala çalışıyor, nasıl? Bir noktada telefonunuzda LZplay kurulmuşsa veya birisi GMS kurulum yöntemini denemişse sebebi bu.

Firebase push bildirimleri çalışıyor mu? Bazı uygulamaların bildirimleri gelebilir ancak çoğunun olmayacak.

Google konum hizmetlerine / oyun hizmetlerine bağlı uygulamalar çalışıyor mu? Büyük olasılıkla çalışacak, tapatalk gibi uygulamalar bile Google oturum açma ile çalışıyor

Fabrika ayarlarına sıfırlama zorunlu mu? Hayır.

Verilerime zarar verir mi / siler mi? Hayır, verilerinize dokunmaz. Ancak fabrika ayarlarına sıfırlama önerilir.

Google Hizmetleri'ni başarıyla kurdum, her şey çalışıyor. Şimdi uygulamaları güncelleyebilir miyim, OS'i yükseltebilir miyim, Googlefier'ı silebilir miyim, LZplay'i silebilir miyim? Evet.