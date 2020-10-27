Counterpoint Research akıllı telefon üreticilerini kapsayan yeni "Güven Sıralaması" raporunu yayınladı. Yazılım güncel yazılım, güvenlik güncellemeleri, yapı kalitesi ve kuruluşlar için önerilen cihazlar gibi dört temeli ele alır.

Nokia En Güvenilir Telefon Markası Seçildi

HMD Global’in Nokia telefonları zamanında gelen işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri ve yapı kalitesi sektör ortalamasını aşan telefonlarla listelerin en üstünde yer aldı. İşte analistlerin sonuçları nasıl belirlediği:

Birincisi, tüm Nokia'lar şu anda Android 10 kullanıyor – geçen yıl HMD'nin tekrar lider olduğu zamandan bile daha iyi. Mevcut telefonlarının %100'ünün güncellenmiş olmasıyla övünen diğer tek akıllı telefon üreticisi OnePlus'tır ancak HMD’nin 20 cihazına kıyasla yalnızca 7 cihazı bulunuyor.

Samsung da bu testte oldukça iyi puanlar alıyor ve Galaxy telefonların %89'u Android 10 çalıştırıyor. Realme, rakipleri Xiaomi ve Huawei'yi geride bırakarak %73 ile dördüncü sırada yer aldı.

HMD’nin telefon portföyü, kurumsal kullanım için önerilen modellerin en yüksek payına sahip. Bunun ana nedeni tüm telefonlarının her ay güvenlik yamaları almasıdır. OnePlus da neredeyse mükemmel bir puana sahip ve cihazların %90'ı aylık yamalar alıyor.

Samsung ve Huawei için bu oran sırasıyla %22 ve %29'dur, bu da telefonlarının çoğunun üç aylık yama programında olduğu anlamına gelir. Realme ve Xiaomi, telefonlarının üçte ikisini her ay yamalayarak bu iki devden çok daha iyi iş çıkarıyor.

HMD’nin kalite test prosedürleri endüstri ortalamasının üstünde. Şirkete göre telefonlar yapı kalitesi, ürün sağlamlığı, kuvvet ölçümü, düşme ve darbe, yorulma, aşınma ve çizilme, termal testler, nem ve sıvı testleri ve hem niteliksel hem de niceliksel gözlemleri içerenler dahil çeşitli kriterlere göre değerlendiriliyor.

Counterpoint'in verileri, insanların telefonlarını eskisinden daha uzun süre elde tuttuğunu gösterdiğinden yazılım ve donanımın uzun ömürlü olması önemlidir – dünyada telefon değiştirme döngüsü 30 aya yaklaştı.