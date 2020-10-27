Facebook, kendi bulut oyun hizmetini başlatıyor, ancak Nvidia, Microsoft ve Google hizmetleriyle rekabet etmek için değil. Sosyal ağ yalnızca mobil oyunlara odaklanacak. Zira diğer servisler PC oyunları için.

Oyun Yayın Servisi Facebook Gaming Sadece Ücretsiz Oyunlara Odaklanıyor

Bu yeni hizmet, anında oynanabilen oyunlar sunuyor, bir oyun seçin ve üzerine dokunun, anında oynamaya başlıyorsunuz – şu anda mevcut oyunlar fb.gg/play adresinde bulunabilir. Kurulum gerekmez ve kontrol cihazı da yoktur (çünkü mobil oyunlar dokunmatik ekranda oynanacak şekilde tasarlanmıştır).

Diğer bir önemli fark, Facebook’un bulut oyun hizmetinin oynaması ücretsiz oyunlarla birlikte sunulmasıdır. Gelecekte ücretli oyunlara doğru genişleyebilir, ancak şimdilik oyun satın alma söz konusu değil.

Bu ücretsiz oyunların bazılarının (pek çoğu diyelim) oyun içi satın alımları var. Geliştirici, Gaming için Facebook hesabı (Facebook Login for Gaming) ile giriş yapmayı sunarsa yaptığınız veya yapacağınız tüm satın alma işlemleri, telefonunuzdaki sürümle senkronize edilir.

Ayrıca, çapraz oyun desteklenir, yani oyunun bulut sürümünü oynuyorsanız, mobil oyundaki rakiplere meydan okuyabilirsiniz (yine Facebook ile giriş yaparak).

Bu hizmet, yeni oyunları denemenin hızlı ve ücretsiz bir yolu. Ancak gerçek adınızı ve fotoğrafınızı kullanmak konusunda kendinizi rahat hissetmiyorsanız farklı bir Oyuncu Adı ve Avatar ayarlamanıza izin veriliyor.

Facebook insanların anında oynayabileceği hızlı demo versiyonları geliştirmeyi de planlıyor. 2K, FunPlus, Gameloft, Glu Mobile, Gram Games, Rovio ve Wildlife Studios gibi firmalar çoktan platforma kaydoldu.

Akış teknolojisi geliştikçe, 2021'de yeni aksiyon ve macera oyunları eklenmeye başlayacak. Asphalt 9: Legends gibi bazı hızlı tempolu oyunlar zaten mevcut ve Dirt Bike Unchained birkaç hafta içinde geliyor.

Bu hizmetin şimdilik iOS'u atlayacağını belirtelim – yalnızca Android ve web oyuncuları anlık oyunları deneyebilir (Facebook, Apple'ın kısıtlayıcı bulut oyun politikasına işaret ediyor).