Xiaomi Redmi K30S Özellikleri Nedir? Mi 10T ile Aynı mı?

Redmi K30S nihayet resmileşti. 64 MP ana kamera, Qualcomm'dan Snapdragon 865 yonga seti ve 6,67” 144 Hz yenileme hızında ekran ile birlikte gelen cihaz göz dolduruyor. Tüm bu özellikler tanıdık geliyorsa, bunun nedeni Redmi'nin güçlü marka bilinirliği olan pazarlar için yeniden markalanmış bir Mi 10T olmasıdır.

Xiaomi Redmi K30S Özellikleri Ortaya Çıktı

Redmi K30S ve Mi 10T arasındaki temel fark, bellek kombinasyonları. K30S, 128 GB veya 256 GB depolama ile birleştirilmiş 8 GB RAM ile geliyor. Telefonda bir bellek kartı yuvası bulunmadığından, kullanılabilir tüm dahili bellek budur.

Ön panel LCD ve parmak izi tarayıcının yana konumlanmasını sağlıyor. Ancak bazı ilgi çekici özellikler daha var: 20 MP selfie kamerası için küçük bir delik, 20:9 boy oranı ve Full HD+ çözünürlüğün yanı sıra hem ön hem de arkada Gorilla Glass 5 koruması bulunuyor.

13 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro lens ile birlikte gelen üçlü 64 MP kamera kurulumunu görüyoruz. Ayrıca 33W hızlı şarjlı 5.000 mAh pili bulunuyor. Ve ihtiyacınız olabilecek tüm bağlantı seçenekleri bu cihazda var: Wi-Fi 6, Bluetooth 5, 5G (hem SA hem de NSA) ve bir USB-C bağlantı noktası.

Siyah veya Gümüş olarak sunulan Xiaomi Redmi K30S, depolama seçeneğine bağlı olarak 2.599 CNY (390 $ / 325 €) veya CNY 2.799 (415 $ / 350 €) olarak fiyatlandırılıyor. Rezervasyonlar / ön siparişler dört gün içinde açılacak ve ilk flaş satış 11 Kasım'da olacak. Bu tarih Bekarlar Günü olarak bilinen Çin'deki en büyük alışveriş tatillerinden biridir.