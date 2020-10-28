İyi sicile sahip bir analiste göre, bugün kullanımda olan 1 milyardan fazla aktif iPhone var. Adı geçen analist Neil Cybart ve Above Avalon blogunda şu anda bir milyar insanın iPhone'u olduğunu açıkladı. Hesaplamasına göre Apple geçen ay milyar iPhone kullanıcısı kilometre taşına ulaştı.

Dünyada Ne Kadar iPhone Kullanılıyor?

Satışa çıktıktan on üç yıl sonra, iPhone bugün hala en popüler ve en çok satan akıllı telefon olmaya devam ediyor. Telefon her ne kadar uzun yıllardır yenilik ve tasarım tarafında rakiplerinin gerisinde kalıyor olsa da iPhone'un marka algısı Apple'ın başarılı sunu ve reklamlarıyla korunmaya devam ediyor.

Aktif iPhone sayısındaki artış Apple için iyi haber çünkü bu durum Apple Hizmetler için daha fazla talep olabileceği anlamına geliyor. 2015 mali yılında iPhone satışları zirveye ulaştıktan sonra Apple akıllıca bir şey yaptı ve iPhone sahiplerine hizmet satmaya odaklanmaya karar verdi. Bu nedenle, bu mali yılın sonuna kadar Hizmetler departmanının gelirini 25 milyar dolardan 50 milyar dolara katlamayı dahi hedefledi.

Apple Hizmetler'i arasında Apple Pay, Apple Store, App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Care+, iTunes ve daha fazlası var.

Kullanıcılar iPhone'larını yenilemeye devam ediyor. 2020 mali yılı içinde yeni bir iPhone alanların yüzdesi toplam iPhone satışlarının %20'sinin altında olacak; bu da tüm zamanların en düşük seviyesi olacak Analiste göre Apple hala her yıl 20 milyon ila 30 milyon yeni iPhone kullanıcısı kazanmaya devam ediyor. Bu insanlar bir çift AirPod, bir Apple Watch ve bir iPad gibi diğer Apple cihazlarını satın alınca Apple'ın ekosistemine bağımlı hale geliyor.

Buna ek olarak, merakla beklenen Apple Glass'ın 2021-2022'de piyasaya sürülmesi ile Apple, yeni iPhone kullanıcıları kazanmaya devam edebilir, çünkü giyilebilir cihaz muhtemelen önemli işlemleri gerçekleştirmek için iPhone'a ihtiyaç duyacak.