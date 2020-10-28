23 Ekim'de Aio teknolojisi iPhone 12'nin sökülmüş videosunu yayınladı ve şimdi de Mate 40 Pro'nun sökülen videosunu yayınladılar. Ayırma işleminde arka kapak yaklaşık 3 dakika ısıtılıyor ve ardından vantuz ve sivri plastik araçlarla arka kapak çıkarılıyor. Huawei Mate 40 Pro'nun arka kapağının çıkarılması çok kolay. Arka kapakta neredeyse hiç bileşen yok, yalnızca pilin ve kameranın konumunda biraz köpük var.

Huawei Mate 40 Pro Parçalarına Ayrıldı

Arka kapak çıkarıldıktan sonra anakart ve batarya üzerinde çerçeve var. Orta çerçevede lazer odak modülü, NFC indüksiyon bobini ve kablosuz şarj bobini bulunuyor.

Sökme işlemine geçmeden önce, orta çerçeveyi sabitleyen tüm vidaları çıkarmak ve ardından lazer odak sensörü kablosunu ana karttan sökmek gerek. Huawei, anakart kapağını, lazer odak modülünü, NFC indüksiyon bobinini ve kablosuz şarj bobinini aynı modüle entegre etmiş. Modüle yapıştırılmış iki ısı dağıtım parçası bulunuyor.

Batarya kablosunu çıkardıktan sonra Huawei Mate 40 Pro'nun arka kamera modülü çıkarılabiliyor. Telefoto kamera ayrı bir modül kullanırken, ana kamera ve geniş açılı kamera aynı modül üzerinde yer alıyor.

Kameranın teknik özellikleri aşağıdaki gibidir:

Ana kamera: 50 MP, f / 1.9, 23mm, 1 / 1.28", 1.22µm, çok yönlü PDAF, Lazer AF

Telefoto kamera: 12 MP, f / 3.4, 125mm, PDAF, OIS, 5x optik yakınlaştırma

Ultra geniş kamera: 20 MP, f / 1.8, 18mm, PDAF

Anakartı sabitleyen vidaları söküp ve anakartı çıkartırsanız anakart üzerindeki tüm bileşenlerin ve yongaların metal bir levhayla kaplı olduğunu görebilirsiniz. Metal kısmı çıkardıktan sonra, anakartın ön tarafında ROM yongasını görebilirsiniz, Kirin 9000 SOC, ROM'un altında yer aldığı için göremiyoruz.

Huawei Mate 40 Pro'nun USB-C bağlantı noktası (şarj ve kulaklık) tek bir kabloya entegre edilmiş. USB-C bağlantı noktasına zarar vermek çok kolay. Bağımsız USB-C bağlantı noktası modülü olması değiştirilmesini çok kolaylaştırır. SIM kart yuvası alt panonun arkasında. Hoparlör, gövdenin sol alt köşesine tutkalla sabitlenmiş.

Pili çıkarmak kolaydır, pilin altında bir çekme tırnağı var. Pil özellikleri 16.94Wh'dir (3.85V, 4400mAh) ve Huawei Mate 30 Pro'nun 17.32Wh (3.85V, 4500mAh) değerinden biraz daha küçüktür.

Şarj hızını artırmak adına Mate 40 Pro'nun bataryasının, bataryanın sol ve sağ tarafında yer alan iki adet kabloya sahip olduğunu görebiliyoruz.

Huawei Mate 40 Pro'nun neredeyse her bileşeni modülerdir ve bağımsız olarak değiştirilebilirler. Arka kapak, orta çerçeve ve kablo çıkarıldıktan sonra pil hızla değiştirilebilir. Bu tasarım, tamir işini çok kolaylaştırır.