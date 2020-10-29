Financial Times'ın yeni bir raporuna göre Apple, düzenleyicilerden gelen baskı nedeniyle tescilli bir arama motoru üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), cihazlarında varsayılan arama motoru olması için Apple'a yapılan yıllık yaklaşık 8 ila 12 milyar dolarlık ödeme iddiasıyla Salı günü Google'a karşı bir antitröst davası açtı.

Apple Kendi Arama Motorunu Yapıyor

Ödemenin, iPhone üreticisinin kârının yüzde 15 ila 20'sini oluşturduğu iddia ediliyor. Apple'ın cihazları görünüşe göre Google'ın geçen yılki arama trafiğinin yüzde 50'sinin gerisindeydi.

Adalet Bakanlığı'nın davası Apple'ı yanlış yapmakla suçlamasa da, görünüşe göre Google ile ortaklığının düzenleyiciler tarafından engellenmesi durumunda şirket içi bir alternatifi hazır bulundurmak istiyor.

iOS ve iPadOS 14 zaten Google Arama'yı atlamaya başladı

Apple, şirket içi projeler söz konusu olduğunda gerçekten gizlidir, ancak Google'ın arama motoruna rakip olma çabalarını ilk kez duymuyoruz.

iOS 14 ile Apple bu amaca yönelik bir adım atmış gibi görünüyor. iPhone işletim sisteminin en son sürümü, kullanıcılar ana ekrandan sorgu yazdığında Apple'ın kendi sonuçlarını gösterir.

Şirket ayrıca, iki yıl önce Google'ın arama müdürü olan John Giannandrea'yı da arasına kattı ve aktif olarak arama mühendisleri arıyor.

Web tarayıcısı Applebot, son zamanlarda tarama faaliyetlerini artırdı. Bu tarayıcılar, web indeksleme için internette gezinir ve bu da bir arama motorunun omurgasını oluşturur.

Bununla birlikte, Google'ınki ile eşleşen bir arama motoru oluşturmak hiç de fena bir başarı değildir. Columbia Business School'da işletme profesörü olan Dan Wang şöyle diyor:

"Google'ın avantajı ölçeklemeden gelir. Google, dünyanın her yerindeki kullanıcılardan her dakika yüz milyonlarca sorgu alır – bu, veriler söz konusu olduğunda çok büyük bir avantajdır."

Apple aynı zamanda bir arama motoru oluşturmak için gereken uzun vadeli yatırımı yapacak finansmana sahip bir şirket ve sundukları ürünler ve hizmetler üzerinde kontrol sahibi olma stratejisi ile bilinir.

Arama motoru şirkete yeni bir gelir kaynağı getirecektir. Şirket, cihazlarındaki varsayılan tarayıcıyı kendi seçtiğinden, kullanıcıları kendi arama motoruna çekmesi çok zor olmamalıdır.