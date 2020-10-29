Huawei, Counterpoint'in güven sıralamasında üst sıralarda yer almasa da, Huawei'in tüketici iş yazılımı departmanı başkanı Wang Chenglu, şirketin 37 model için EMUI 11 güncellemesi yayınlamaya hazırlandığını söylediği için işler değişmek üzere. Bu gelişme cihaz güncelleme oranını %90'ın üzerine çıkaracaktır.

EMUI 11 Beta Hangi Huawei, Honor Cihazlara Gelecek?

Huawei P40 ve Mate 30 serisindeki amiral gemisi cihazlar 10 Ekim'de yeni işletim sistemi sürümünün herkese açık betasını aldı. Bugün, Honor 30 ve Huawei nova 7 dahil olmak üzere 10 model daha beta programına katılıyor. altta bir zaman çizelgesi ile birlikte beta bilgileri verildi.

Hedefte sadece yazılımın en son sürümünü çalıştıran birkaç güncel Huawei ve Honor telefon yok; Huawei de yüksek hacmi hedefliyor. Öyle ki hedef 200 milyondan fazla aktif kullanıcı olacak.

EMUI 11, 10 Eylül'de duyuruldu ve hala Android 10'u temel alırken, bir dizi görsel güncelleme ve yeni özellik kazandı. Aslında bazı bileşenler ve teknolojiler şirket içi işletim sisteminden taşındığı için EMUI 11'in Android ve HarmonyOS karışımı olduğu söylenebilir.

Hatta Chenglu bunun Harmony (diğer adıyla HongMeng OS) ile değiştirilmeden önceki son EMUI sürümü olabileceğini dahi ima etti. Yani EMUI beta sürümünü test eden telefonlardan bazıları önümüzdeki yıl Huawei’in işletim sistemini çalıştırabilir. Ancak şirket bunun için henüz bir yol haritası açıklamadı.