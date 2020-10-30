Muhtemelen bu yıl en çok beklenen Apple iPhone, kompakt boyutuna rağmen iPhone 12 kadar güçlü olan 5.4 inç iPhone 12 mini idi. Ve mini, 2020 iPhone SE'den daha büyük bir ekrana sahip olsa da, aslında daha küçük bir telefon ve çok daha ince çerçeveler taşıyor.

Ancak Android tarafında iPhone 12 mini alternatifleri arıyorsanız, birkaç harika seçenek var. iPhone 12 mini'yi satın almadan önce düşünmek isteyebileceğiniz diğer kompakt ve çoğunlukla 5G telefonlara bir göz atalım.

En İyi iPhone 12 mini Alternatifleri

Google Pixel 5

Gerçek bir stok Android deneyimi için Google'ın kendi – temiz ve hızlı – Pixel 5 telefonunu düşünebilirsiniz. 15 Ekim 2020'de piyasaya sürülen Pixel 5, 16 megapiksel ultra geniş kameranın yanı sıra Android 11, sağlam pil ömrü ve 12 megapiksel ana kamera ile geliyor.

Parlak 6 inç OLED ekranı, hafif tasarımı, gece görüşü sayesinde gece bile olsa mükemmel fotoğrafçılık yeteneklerine sahip.

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip 5G 6,7 inçlik büyük bir AMOLED ekrana sahip olsa da, aslında şu anda alınabilecek en kompakt telefonlardan biri. Büyük kardeşi Galaxy Z Fold 2'nin aksine, Z Flip tıpkı bir zamanlar klasik kapaklı telefonlarda olduğu gibi katlanarak kolayca cepte taşınıyor.

Galaxy Z Flip, benzersiz ve göz alıcı form faktörünün yanı sıra, 8 GB RAM, çift arka kameralar ve 256 GB depolama alanı gibi 2020 amiral gemisi iç bileşenlerine sahip.

Samsung Galaxy S20

iPhone 12 mini'den neredeyse bir inç daha büyük olmasına rağmen, Galaxy S20 hala S20 serisindeki en küçük telefon. Kompakt bir boyut ve güçlü iç bileşenlerle ilgilenenler için mükemmel bir Samsung telefon. S20, etkileyici 12GB RAM ve 128GB temel depolama alanıyla (microSD ile genişletilebilir) gelirken, iPhone 12 mini yalnızca temel seçenek olarak 64GB depolama alanıyla birlikte gelir.

Özellikle muhteşem tasarımı ve canlı, şaşırtıcı görünümlü pürüzsüz 120Hz AMOLED ekranı oldukça etkileyici.

OnePlus 8T

Biraz daha büyük bir telefon arıyorsanız 12GB RAM ve süper hızlı şarj hızıyla OnePlus 8T etkileyici bir amiral gemisi. OnePlus 8T'nin pilinin yaklaşık 30 dakika içinde sıfırdan %100'e şarj edilmesini sağlayan 65W'lık şarj cihazıyla birlikte gelir.

OnePlus 8T'nin 6,5 inç OLED ekranı, pürüzsüz 120 Hz hızında olmasının yanı sıra, renkler ve parlaklıkta da mükemmeldir. Telefonun performansı birinci sınıf ve piyasaya sürüldüğü sırada Android 11 çalıştıran ilk Google dışı akıllı telefondu.

LG Velvet

LG Velvet bu listedeki en büyük ekrana sahip olmasına rağmen, aslında çok ince ve hafif bir akıllı telefon ve oldukça muhteşem bir tasarıma sahip. Ekranı dar ve uzun olduğu için LG Velvet'i tutması kolaydır, ancak kesinlikle daha büyük bir telefonu seven insanlar içindir.

OLED ekranı geniş ve sürükleyicidir, içerik izlemek için mükemmeldir, ayrıca ahizesini ikinci bir hoparlör olarak kullanır ve bu da yüksek ve net stereo ses sağlar. LG Velvet aynı zamanda kendisini çift ekranlı bir telefona dönüştürebilen ekstra ekran gibi bazı eğlenceli ve benzersiz aksesuarlara da sahip. Bu telefon aynı zamanda diğer modern amiral gemilerinin ve bu listedeki diğer tüm telefonların aksine kulaklık jakına sahip.