Apple'ın yeni iPhone 12 Pro'su çok sevilen iPhone 5'i anımsatan güzel bir düz kenarlı tasarıma sahip. Ancak, iPhone 12 Pro 5G desteğine sahip olduğundan ve gücünü A14 Bionic'den aldığından geçen yılın iPhone'larına göre %50'ye varan oranda daha yüksek CPU ve GPU performansı vaat ediyor. Ancak daha önemlisi, yeni iPhone 12 Pro'nun geçen yılki iPhone 11 Pro'dan daha da küçük bir pili var.

iPhone 12 Pro Pil Ömrü Hayal Kırıklığına Uğrattı

iPhone 12 Pro'nun pil ömrünün uzun olmayacağı ortadaydı. Zira Apple sunumda pil ömrüne değinmedi ve slaytlarda yalnızca sağ altta küçük bir "harika pil ömrü" ibaresine yer verdi. Ne var ki sonuçlar, ön görüldüğü gibi, hiç "harika" değil. 1000 dolar fiyatıyla yeni iPhone Android rakiplerinin gerisinde. PhoneArena'nın testine göre işte sonuçlar şöyle:

Tarayıcı Performansı Günü Kurtarıyor

Ancak haberler tümüyle kötü değil. iPhone 12 Pro konu tarayıcı testine geldiğinde geçen yılki iPhone 11 Pro'dan çok daha uzun pil ömrü sunuyor – yaklaşık dört saat daha fazla. iPhone'lar konu tarayıcı olduğunda günü çıkaran pil ömrü performansı sunabiliyor.

Video Performansı Sınıfta Kalıyor

İşlerin ilginçleştiği yer burası. Örneğin, Samsung telefonlar konu YouTube video akışı olduğunda pil ömründe mükemmeldir ve bu durumda, yeni iPhone 12 ve 12 Pro'dan önemli ölçüde daha uzun ömürlüler. iPhone 12 Pro, geçen yılki iPhone 11 Pro'nun biraz ilerisinde olsa da, iPhone 12 aslında önceki modelin arkasında.

Cihaz yaklaşık altı buçuk saatlik kesintisiz YouTube oynatma sunuyor ve çok kötü değil ancak bu fiyata daha iyisini beklerdik.

Pil Ömrü Oyunlarda Bir Fiyasko

Belki de en büyük sürpriz, iPhone 12 Pro ve iPhone 12'nin 3D oyun testinde ne kadar başarısız olduğu. Her iki iPhone 12 de sadece üç saat oyun oynama süresi sunuyor ve bu da rakiplerin çok gerisinde ve hatta geçen yılki iPhone'ların dahi çok arkasında. iPhone 12 alanların oyunları düşünmemesi gerekecek.